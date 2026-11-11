Itati López y Édgar: Detalle del divorcio en La Mansión VIP 2

Itati López revela en La Mansión VIP 2 los motivos de su ruptura con Édgar, incluyendo rumores infundados y falta de apoyo emocional durante su depresión.

La influencer Itati López protagonizó un momento de alta intensidad emocional durante la segunda temporada de La Mansión VIP. La creadora de contenido, originaria de California, compartió con sus compañeros de la casa las razones detrás de su reciente divorcio. Este confessionario reveló detalles íntimos sobre su separación de Édgar, su expareja y actual cónyuge legal.

Ruptura tras cinco años de relación y rumores

Itati López explicó que mantuvo una relación de aproximadamente cinco años con Édgar, un empresario propietario de algunos restaurantes de mariscos. Sin embargo, el vínculo se deterioró debido a factores graves que impactaron la confianza entre ambos. La influencer narró cómo surgieron rumores en redes sociales que afirmaban que Édgar había embarazado a otra mujer. Estos chismes incluían la alegación de que él intentó pagar a la tercera parte para que se practicara un aborto y guardara silencio sobre el asunto.

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Frente a estas acusaciones, Itati López exigió sinceridad a su entonces pareja. Recordó haberle preguntado directamente si esos hechos eran ciertos, solicitando la verdad absoluta. Édgar respondió negando rotundamente los hechos, afirmando que no era cierto. A pesar de la negación, la semilla de la desconfianza ya había sido plantada en la relación.

Falta de apoyo emocional y depresión

Además de los rumores, la dinámica de pareja se vio gravemente afectada por la salud mental de Itati López. La influencer confesó que atravesaba un periodo profundo de depresión y tristeza que necesitaba atención inmediata. Sin embargo, señaló que no recibió el respaldo necesario de su pareja durante esa etapa vulnerable. El sentimiento de soledad emocional se intensificó al no sentir apoyo como pareja en sus momentos más difíciles.

Esta falta de acompañamiento la llevó a desarrollar una independencia forzada dentro de la relación. Itati López tuvo que aprender a valerse por sí misma ante la ausencia de soporte emocional. La situación la llevó a un punto de inflexión donde debió priorizar su bienestar por encima de la costumbre de estar en un matrimonio.

Decisión final y futuro en el reality

La decisión de Itati López de poner fin a la unión fue definitiva y basada en su salud mental. Declaró que eligió entre su futuro, su carrera profesional y su bienestar, o quedarse con alguien únicamente por hábito. Aunque reconoció que Édgar luchó por recuperar la relación tras la separación, ella ya había tomado su determinación. Itati López confirmó que Édgar observa la segunda temporada de La Mansión VIP y le envió saludos directos.