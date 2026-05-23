Iván Cepeda encabeza las elecciones en Colombia, pero sin el 50% de los votos

El candidato presidencial izquierdista, Iván Cepeda, mantiene una clara ventaja en todas las encuestas frente a sus contrincantes de la extrema derecha, pero sin el 50% de los votos para obtener la presidencia en la primera vuelta. La ultraderecha va en esta contienda dividida y eso se advierte en los enfrentamientos que han sostenido los candidatos de la extrema derecha en estos días.

El candidato presidencial izquierdista, Iván Cepeda , mantiene una clara ventaja en todas las encuestas frente a sus contrincantes de la extrema derecha a los que enfrentará en la primera vuelta electoral por la jefatura de Estado en Colombia el próximo domingo 31 de mayo.

Según los últimos sondeos que se pueden publicar ante de esos comicios, Cepeda encabezará las elecciones de la próxima semana, pero sin el 50% más uno de los votos que se requieren para obtener la presidencia en la primera vuelta, mientras que atrás le siguen los ultraderechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en ese orden. Todas las encuestas que se han publicado entre el pasado jueves y este fin de semana anticipan que ningún candidato presidencial obtendrá el porcentaje para ser declarado triunfador en la jornada del 31 de mayo y que, por tanto, los dos con mayor respaldo deberán disputar la presidencia de Colombia en una segunda vuelta a celebrarse el próximo 21 de junio.

Según la encuestadora Ivamer, Cepeda obtendrá el 44.6% de los sufragios en la primera vuelta, mientras que De la Espriella el 31.6% y Valencia el 14%. En un escenario de segunda vuelta, Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, sería el ganador, con el 52.4% de la votación, contra 45.3% para De La Espriella, un abogado defensor de narcotraficantes y de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro extraditado la semana pasada de Venezuela a Estados Unidos.

En el sondeo de Invamer, Cepeda se mantuvo estable, con 44.3% de respaldo en abril pasado y 44.6% en la medición de este mes, mientras que De la Espriella subió 10 puntos en el mismo lapso y Valencia, candidata del ultraderechista Centro Democrático, del expresidente Alvaro Uribe, bajó del 19.8% a 14%. La ultraderecha va en esta contienda dividida y eso se advierte en los enfrentamientos que han sostenido De la Espriella y Valencia en estos días.

Ella llamó cobarde al abogado por hacer campaña con una coraza de vidrios blindados en las tarimas y con chalecos antibalas y también le reprochó haberse metido con su pequeña hija Amapola a través de sus bodegas. Además, le recordó que fue abogado de Alex Saab, un empresario colombo-venezolano que enfrenta en Estados Unidos cargos por lavado de dinero procedente del narcotráfico y la corrupción en Venezuela.

De la Espriella es la versión colombiana del mandatario argentino Javier Milei, otro populista de derecha a quien suele imitar: llama “casta” a la clase política y desarrolla un discurso polarizante, agresivo –dice que hay que agarrar a bala a los manifestantes que ataquen policías— y de mano dura contra la delincuencia, aunque se violen derechos humanos. Cepeda, en cambio, es un candidato de izquierda que se caracteriza por su ponderación, caballerosidad y estilo reflexivo, aunque sabe muy bien cómo responder a los atraques de las derechas colombianas y de medios de comunicación tradicionales que lo suelen presentar con un político “comunista” que representa a la exguerrilla de las FARC, lo que es falso.

, indica, al igual que la de Invamer, que no habrá un ganador en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, aunque Cepeda encabezará la contienda con el 37.1 % de los votos, seguido de De la Espriella, con 27.5 %, y Valencia, con 21.7%. Pero a diferencia de Invamer, Guarumo-Ecoanalítica anticipa que en la segunda vuelta presidencial las ventajas las tendría la extrema derecha ya que tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia le ganarían a Cepeda.

Según la firma, De la Espriella se impondría a Cepeda en la segunda vuelta por margen de apenas 3.6 puntos porcentuales, mientras que Valencia también le ganaría al candidato izquierdista por 4.9 puntos. Al responder sobre su identificación política, el 34.2% de los encuestados dijeron ser de derecha, el 27.8 por ciento de izquierda y el 12.6% se declaró de centro.

A pesar de estos resultados, cuando la encuesta Guarumo-Ecoanalítica le preguntó a los entrevistados sobre su preferencia partidista, el 32.7% expresó afinidad por el izquierdista Pacto Histórico, que postula a Cepeda, y un 22.1 dijo identificarse con el ultraderechista Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe. De la Espriella no tiene partido y se postuló a la presidencia como independiente con recolección de firmas.

En medio del debate político electoral y de la divulgación de encuestas, la firma de sondeos Atlas Intel, contratada por la revista ultraderechista Semana, fue sancionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la prohibición temporal de publicar sus mediciones luego de que en una de ellas intentó, al parecer, favorecer a De la Espriell





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