Ivana Knoll, la 'novia del Mundial', distrae a un camarógrafo en el Gran Premio de Miami de F1

La modelo croata Ivana Knoll causó sensación en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al distraer a un camarógrafo de Sky Sports durante una transmisión en vivo. Su aparición en el paddock generó reacciones en redes sociales y recordó su papel como figura viral en el Mundial de Qatar 2022.

La modelo croata Ivana Knoll , conocida por ser la 'novia del Mundial de Qatar 2022', causó revuelo durante la transmisión del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 al distraer a un camarógrafo de Sky Sports .

Mientras los conductores del programa realizaban su cobertura en el paddock, Knoll pasó frente a ellos, lo que hizo que el operador de cámara se enfocara en ella en lugar de en los reporteros. La modelo, al percatarse de la atención, volteó brevemente hacia la cámara, dejando en evidencia la distracción. Este momento se produjo durante la sesión de clasificación del Sprint, que marcó el regreso de la temporada de Fórmula 1 tras un mes de pausa.

Sin embargo, la reacción no se limitó al camarógrafo, ya que en el mismo video viral se observa a un empleado de la F1 quedarse anonadado al ver a Knoll pasar. Aunque el operador intentó recuperar el enfoque en los conductores, el incidente ya había generado comentarios en las redes sociales.

El Gran Premio de Miami, originalmente programado como la sexta carrera de la temporada 2026, se adelantó al cuarto puesto del calendario debido a las cancelaciones de las competencias en Baréin y Arabia Saudita. Ivana Knoll, nacida el 16 de septiembre de 1992 en Croacia, es una modelo, influencer y DJ que ganó notoriedad durante el Mundial de Qatar 2022 por sus llamativos atuendos al apoyar a la selección croata.

Sin embargo, su popularidad no es reciente, ya que en el Mundial de Rusia 2018 ya había llamado la atención por su vestimenta temática y su apoyo incondicional al equipo nacional, que llegó a la final de aquel torneo. En Qatar 2022, su presencia se convirtió en un fenómeno viral, consolidándola como una figura destacada en el mundo del deporte y el entretenimiento.

Su aparición en el Gran Premio de Miami no es nueva, ya que ha sido una presencia constante en las últimas temporadas de la Fórmula 1, donde su carisma y estilo continúan captando la atención del público y los medios





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