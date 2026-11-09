Ixhuatlán del Sureste: Denuncian irregularidades en operativo con menores y persecución política

Cintia Celeste Álvarez Ramírez acusa falta de respeto y daños en cateo con menores en Ixhuatlán del Sureste, mientras denuncia persecución contra su esposo, el alcalde.

Cintia Celeste Álvarez Ramírez ha formulado una denuncia formal respecto a las condiciones en las que se llevó a cabo un operativo de cateo el sábado 7 de noviembre en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. La esposa del alcalde local señaló que durante la intervención policial y judicial en una vivienda utilizada temporalmente para el resguardo de niñas, niños y adolescentes, se registraron daños materiales significativos y un manejo inadecuado de la fuerza pública.

Daños en operativo de cateo

En su pronunciamiento, la exfuncionaria detalló que las puertas y ventanas de la vivienda fueron derribadas violentamente con el uso de mazos durante la diligencia, acción que ocasionó afectaciones también en las propiedades colindantes y generó alarma en la comunidad vecinal. Señaló que en el momento exacto del operativo, los menores de edad bajo protección se encontraban resguardados de manera segura en las instalaciones del DIF municipal, lo que intensificó su preocupación por la forma en que se ejecutó la medida y la seguridad de los infantes involucrados.

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Aunque reconoció que la diligencia contaba con autorización judicial, Álvarez Ramírez manifestó su desconocimiento sobre si las acciones de los agentes se ajustaron a los términos específicos del mandamiento, por lo que exigió que cualquier presunta irregularidad sea investigada a fondo. Solicitó que, de acreditarse responsabilidades administrativas o penales por los daños y el trato agresivo, se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables directos de la intervención en dicha fecha.

Traslado de menores a Coatzacoalcos

Cintia Celeste Álvarez informó que, como parte del desarrollo del procedimiento, se realizó la entrega formal de cuatro niñas, niños y adolescentes al personal del DIF Municipal de Coatzacoalcos, cumpliendo con una determinación emitida por la Fiscalía. Aclaró que este traslado está documentado en un acta de entrega-recepción, la cual certifica que únicamente se modificó la institución pública encargada de su resguardo provisional y no se trató de una devolución a familiares ni del fin de la medida de protección.

La esposa del alcalde insistió en la necesidad crítica de mantener un seguimiento institucional riguroso sobre el bienestar de los menores, citando casos nacionales como el de Ángel en Argentina y Vicentito en Mexicali como recordatorios de la importancia de atender cualquier señal de riesgo. Aseguró que protegerá la identidad de los menores, así como su información clínica y antecedentes familiares, para garantizar su privacidad y seguridad frente a posibles represalias o exposición mediática indebida.

Acusaciones de persecución política

Álviz Ramírez afirmó tener conocimiento de un documento judicial que incluye señalamientos contra Débora Catalina Avendaño Jáuregui y otra servidora pública por una presunta privación de la libertad relacionada con un niño bajo resguardo del DIF. Sostuvo que las acciones estaban avaladas por la fiscalía y el juzgado familiar, por lo que su defensa legal, liderada por el abogado Tomás Mundo Arriaza, presentará la documentación correspondiente para defender la presunción de inocencia y exigir objetividad en las investigaciones.

La mujer consideró que los hechos que afectan a su persona y a su esposo, Raúl González Martínez, poseen un claro componente de persecución política diseñado para desacreditarlos y apartarlos de sus funciones en el DIF municipal. Agradeció el respaldo público del fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, y adelantó que prepara nuevas denuncias legales para defender sus derechos frente a lo que describe como un acoso prolongado de varios meses contra su integridad.

Solicitud de intervención federal

Ante la grave situación de vulnerabilidad que afirma enfrentar, Álvarez Ramírez hizo un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga y conozca la realidad que viven en Ixhuatlán del Sureste. Solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar los riesgos y otorgar medidas de protección a su seguridad, la de su esposo y la de sus familiares debido a presuntas amenazas constantes.

Adicionalmente, denunció presuntas violaciones a los derechos constitucionales de Raúl González Martínez, quien afirmó que desde agosto no ha podido acceder a su carpeta de investigación en un proceso que sostiene estar sustentado únicamente en testimonios de oídas. Exigió que tanto su caso como el de su alcalde se traten con imparcialidad, respetando las garantías individuales y evitando presiones políticas que afecten el debido proceso en el estado de Veracruz.