El delantero mexicano, Julián Quiñones, busca un reconocimiento por una temporada extraordinaria. Ha sumado un fuerte accidente el practicante Pato O'Ward en la Indy 500. Tom Brady sorprende con su talento en la pasarela en Times Square. Ha conseguido una campaña sobresaliente, al colocarse en lo más alto de la tabla de goleadores y ganándose un lugar entre los nominados al premio de El reconocimiento.

El delantero mexicano, Julián Quiñones, busca un reconocimiento por una temporada straordinaria. Toma un fuerte accidente el practicante Pato O'Ward en la Indy 500. Tom Brady sorprende con su talento en la pasarela en Times Square .

Ha conseguido una campaña sobresaliente, al colocarse en lo más alto de la tabla de goleadores y ganándose un lugar entre los nominados al premio de El reconocimiento. Este premio, además, llegó en un contexto de alta competencia, ya que Quiñones disputa el galardón con figuras de talla mundial como CR7 y Messi.

Además, ha asegurado su futuro al renovar contrato hasta 2030, reflejando la confianza plena de su club en su proyecto deportivo





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Júlio Quiñones Reconocimiento Gran Temporada Accidente Gobernadores De California Tom Brady Times Square El Reconocimiento Campaign Goleadores Futuro CR7 Messi Practica Liguilla

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer sacude a la selección de Alemania a semanas del Mundial 2026El cuerpo técnico encabezado por Julian Nagelsmann parece haber tomado su decisión.

Read more »

SEP: ¿Qué estados terminarán clases antes del 15 de julio?Algunos estados ya oficializaron nuevos calendarios que adelantan el inicio de las vacaciones de verano para estudiantes y familias

Read more »

Calendario escolar SEP: 3 de cada 10 alumnos saldrán antes de vacaciones y Colima recorta 23 días de clasesHasta ahora, 18 entidades mantendrán el fin de clases el 15 de julio

Read more »

Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de IndianápolisEl mexicano Pato O’Ward se vio involucrado en un accidente múltiple durante una práctica de las 500 Millas de Indianápolis

Read more »