Jóvenes Construyendo el Futuro: Fin del estigma y transformación con la 4T, afirma subsecretaria

La subsecretaria Quiahuitl Chávez Domínguez destaca que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha cambiado la política hacia la juventud, antes ignorada o criminalizada, con una inversión histórica y derechos laborales y de salud.

Con la Cuarta Transformación , los jóvenes han dejado de ser estigmatizados y criminalizados, marcando un hito en la política pública dirigida a este sector. Así lo aseguró Quiahuitl Chávez Domínguez , subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno de México, durante un encuentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria remarcó que durante décadas, la juventud fue ignorada o incluso culpada por su situación de desempleo y desescolarización, bajo el término despectivo de 'ninis', que ignoraba las causas estructurales de la falta de oportunidades. A partir de 2018, con la creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Estado asumió una responsabilidad directa para revertir este panorama, ofreciendo capacitación laboral, un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo y acceso al seguro médico del IMSS.

Este esfuerzo ha alcanzado a 3.5 millones de jóvenes en todo el país, con una inversión superior a los 170 mil millones de pesos, consolidándose como la mayor inversión histórica en favor de la juventud. La subsecretaria subrayó que estos derechos no son un regalo, sino el resultado de luchas sociales y de la decisión soberana del pueblo de México.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a convertirse en protagonistas del cambio, destacando que cada historia de superación individual contribuye a la transformación nacional de abajo hacia arriba





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