JAC Traveler PHEV: La Nueva SUV Híbrida que Conquista el Mercado Mexicano

La JAC Traveler PHEV llega a México con un diseño espacioso, tecnología avanzada y una autonomía excepcional, prometiendo una experiencia de conducción superior para familias. Con características como asientos de cuero, múltiples asistencias de seguridad y un precio competitivo, JAC busca consolidarse en el mercado automotriz.

La flamante JAC Traveler PHEV irrumpe en el mercado mexicano con la ambición de posicionarse como una de las SUVs más destacadas, especialmente para las familias que priorizan comodidad, autonomía , espacio y un control total desde el asiento del conductor. La marca china, con un crecimiento vertiginoso en México desde su llegada en 2017, ha ampliado su oferta, abarcando desde vehículos de carga hasta modelos híbridos, prometiendo una autonomía impresionante.

La JAC Traveler PHEV, con su tanque de gasolina lleno y la batería cargada al máximo, ofrece una capacidad que podría permitir llegar a destinos lejanos, como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin necesidad de realizar paradas. Esta característica la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan libertad y eficiencia en sus desplazamientos.\El diseño interior de la JAC Traveler PHEV está meticulosamente pensado para el confort y la versatilidad. Con tres filas de asientos, la configuración incluye butacas individuales en las dos primeras filas y un tresillo en la tercera, permitiendo transportar a siete pasajeros con total comodidad. Además de su adaptabilidad urbana, este vehículo está preparado para viajes largos, ofreciendo un amplio espacio en la cajuela para equipaje y asientos que se pueden configurar para maximizar el espacio, llegando a los 2,500 litros. La suspensión adaptada para caminos nacionales y las llantas de 18 pulgadas aseguran una experiencia de manejo estable y segura. La función V2L para dispositivos externos amplía sus posibilidades, y más de diez asistencias ADAS, sumadas a una estructura reforzada, enfatizan la apuesta de JAC por la seguridad, un factor clave para las familias.\En cuanto a sus especificaciones técnicas y características, la JAC Traveler PHEV incorpora un motor que genera 161 caballos de fuerza y 5,500 revoluciones por minuto, con un torque de 188 libras-pie, alcanzando una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Sus dimensiones son generosas: 5,215 milímetros de largo, 1,895 milímetros de ancho y 1,830 milímetros de alto. En el interior, los asientos de cuero color café con calefacción, el control autónomo del aire acondicionado para los pasajeros, los asientos reclinables con reposapiés, las tiras LED sincronizadas con la música, el quemacocos delantero y trasero, el cargador inalámbrico para celular y la palanca de velocidades, combinados con un espacio de almacenamiento bajo el reposabrazos, ofrecen una experiencia premium. El conductor se beneficia de dos pantallas de 12.3 pulgadas; la principal es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y la segunda proporciona información vital sobre el vehículo. La seguridad se refuerza con sistemas avanzados como advertencia de cambio de carril, reconocimiento de señales de tránsito y alerta de colisión frontal. Con un precio de 899 mil pesos mexicanos y la posibilidad de agendar una prueba de manejo, la JAC Traveler PHEV se presenta como una opción atractiva para el mercado mexicano, ensamblada en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo. La búsqueda por llave, los cuatro puertos USB tipo C y el sistema de audio de 12 bocinas, junto con las tomas de corriente, completan el atractivo del vehículo





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