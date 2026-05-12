Jack Taylor, un actor estadounidense convertido en una figura emblemática del terror español y del cine serie B mexicano, falleció a los 99 años tras una carrera notable de más de seis décadas en el arte cinematográfico. Taylor, Coriolano antes de convertirse en Jack Taylor, comenzó su carrera en Oregon gracias a la influencia de su abuelo, un metido en la lucha que fue parte de la creación del YMCA. Taylor, que se casó con el español y se estableció en España en los años sesenta, compartió su legado con decenas de películas y series, incluyendo Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche y La novena puerta. Muchos recordarán a Jack Taylor como un vecino de Marilyn Monroe y un compañero de figuras legendarias como Marlene Dietrich durante su juventud en Hollywood.

Jack Taylor , un actor y una leyenda del cine de terror, falleció en España, a los 99 años, tras una carrera notable de más de seis décadas y una vida marcada por Hollywood y México.

Taylor, que comenzó su carrera como George Brown Randall en Oregon, se convirtió en el rostro habitual del terror europeo antes de casarse con el idioma español y establecerse en España en los años sesenta. Su legado será recordado por las decenas de películas y series en las que trabajó, incluyendo Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche y La novena puerta.

Muchos recordarán a Jack Taylor como un vecino de Marilyn Monroe y un compañero de figuras legendarias como Marlene Dietrich durante su juventud en Hollywood. La noticia de su muerte a los 99 años ha causado tristeza y admiración en sus seguidores y colegas. Taylor también hizo una carrera impresionante en México, donde su papel como el Faraón en Teresa y su líder en La gran fiesta se convirtieron en inolvidables.

Su legado continuará significando para los cinéfilos y los fans del terror con películas como la de Netflix basada en La máscara del demonio, que buscan resaltar su influencia y legado. Durante una de sus últimas entrevistas, Taylor declaró: «Creo en la magia de Disney. Crecí con Toy Story, soñé con ser Jasmine y encontré en Woody a uno de esos personajes que te acompañan para siempre: noble, leal, protector y con un corazón enorme.





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Jack Taylor Actor Estadounidense Lanzado En España Más De Seis Décadas De Carrera Elegido Como Uno De Los Últimos Representantes Familiares De Hollywood Época Dorada De Hollywood Marcará Un Lugar En La Historia Del Cine Marcará Un Lugar En La Historia Del Cine Interpretó A Conan El Bárbaro Toda Una Vida En El Arte Cinematográfico Denominaba Loco Pero Divertido

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