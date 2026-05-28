Jackie Chan regresará en una nueva película de acción y Amazon ofrece un taladro inalámbrico a un precio asequible

La psicología explica por qué las personas que graban videos con sus celulares creen que todos quieren ser filmados. México tendrá máquinas expendedoras de medicina gratis y Slim invertirá 5 mil millones de dólares en el país.

Jackie Chan regresará en la cuarta entrega de una de sus sagas de acción más exitosas, mientras que Amazon ofrece un taladro inalámbrico CRAFTSMAN a un precio asequible.

En otros temas, se analiza por qué las personas que graban videos con sus celulares creen que todos quieren ser filmados. Además, se habla sobre el plan de máquinas expendedoras de medicina gratuita en México y la necesidad de reducir la burocracia en el país. También se informa sobre la inversión de Slim en México y la llegada del próximo spin-off de una serie de ciencia ficción.

Por último, se destaca la actualización del Mundial de EA Sports FC 26 y las nuevas características que incluye





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