Jaime Juárez Jasso fuera del proceso del INE; debate sobre el registro de agresores sexuales en Guanajuato

Análisis del proceso de selección para consejeros del INE en Guanajuato, con la exclusión de Jaime Juárez Jasso y la controversia sobre el registro de agresores sexuales, incluyendo las posturas de los partidos políticos y la posible inconstitucionalidad de la ley.

1.- Jaime Juárez Jasso excluido del proceso para consejería del INE ; cuatro avanzan El exvocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral ( INE ) en Guanajuato , Jaime Juárez Jasso, ha quedado fuera del proceso de selección para cubrir las tres plazas vacantes de consejeros del INE . De los seis perfiles originarios de Guanajuato , Juárez Jasso obtuvo la calificación más baja, con 73 puntos en las pruebas de conocimientos.

Este resultado sorprendió a muchos, dada su extensa trayectoria de al menos tres décadas, incluyendo 15 años al frente de la Junta Local. Además de los resultados obtenidos, otra sorpresa fue que se identificó como indígena, un hecho que no constaba en la primera lista de perfiles que presentarían las pruebas. La diputada local Plásida Calzada Velázquez, la primera diputada indígena en Guanajuato, expresó su extrañeza ante esta identificación, cuestionando cómo Juárez Jasso acreditó esta condición y solicitando una revisión minuciosa. En cualquier caso, Juárez Jasso no continúa en el proceso, y la convocatoria no contemplaba ningún tipo de beneficio por acción afirmativa. Erik Gerardo Ramírez Serafín, exdirector de Organización Electoral en el IEEG y exsecretario técnico en el Sistema Estatal Anticorrupción hasta 2024, también fue excluido del proceso. Quienes sí avanzan son los actuales consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Luis Gabriel Mota y Nora Maricela García Huitrón; y la exconsejera del IEEG y actual directora jurídica en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Beatriz Tovar Guerrero. También sigue en el proceso Iván Alfonso Martínez Almanza, originario de Irapuato, con trayectoria en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En 2021, Martínez Almanza participó en el proceso para la presidencia del IEEG. De los perfiles guanajuatenses identificados, él obtuvo la calificación más alta, con 83 puntos. El proceso de selección continúa, y las calificaciones no serán determinantes para el nombramiento final. La tercera fase consiste en la revisión de la idoneidad, considerando la experiencia, la exposición de motivos y el ensayo inicial. Posteriormente, se llevarán a cabo entrevistas a un máximo de 100 aspirantes para conformar las ternas que serán votadas en la Cámara de Diputados. Es importante destacar que, previsiblemente, entre los perfiles mejor calificados y que avanzaron en el proceso, se encuentran varios relacionados con Morena y con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, como Flavio Cienfuegos Valencia, exjefe de la oficina de Taddei Zavala, y Jesús Octavio García González, actual titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE. \2.- El Registro de Agresores Sexuales divide posturas en Guanajuato El voto en contra de los priistas para aprobar el Registro de Agresores Sexuales en Guanajuato era previsible. Sin embargo, la negativa de la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, resultó llamativa. Mientras que su compañero de bancada, Rodrigo González Zaragoza, votó a favor, Pedroza Orozco votó en contra de la reforma al Código Penal y a favor, junto con Morena, de que el registro fuera solo para consulta de autoridades, propuesta que no prosperó, manteniéndose finalmente el carácter público del registro. La legisladora justifica su postura, indicando que está a favor del objetivo del registro, pero no de su forma. Reconoce la legitimidad del fin perseguido, pero considera que la reforma es inconstitucional por la manera en que fue planteada. La diputada argumenta que sus propuestas se basan en los criterios de la Corte, que, según ella, el PAN utiliza de manera selectiva. Un precedente clave es el de la Ciudad de México, donde un registro similar fue invalidado, y sobre el cual se han fundamentado muchos de los argumentos en contra de la reforma en Guanajuato. Sin embargo, la situación actual en Guanajuato presenta un debate jurídico relevante, sobre todo si el tema llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que aún no ha ocurrido. A pesar de los antecedentes, la nulidad de este registro no es una certeza. La diputada emecista mantiene consistencia en su postura, pues ya ha seguido este camino con anteriores iniciativas, como la referente al aborto, donde se basó en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INE Guanajuato Consejero Electoral Registro Agresores Sexuales Legislación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Habrá “Croquetón” en el parque Juárez de Perote, este 26 de abrilLa asociación “Mascotas Sin Casa” y el Ayuntamiento de Perote invitaron a la ciudadanía a participar en el Croquetón 2026, que llevarán a cabo en el parque Juárez de dicho municipio este 26 de abril, ...

Read more »

El Mago Jaime de 'En Familia con Chabelo' vende en tianguis: Historia conmueve en redesEl actor Sabas Jaime de la Rosa, conocido como El Mago Jaime del programa 'En Familia con Chabelo', fue captado vendiendo dulces y juguetes en un tianguis, compartiendo su historia personal que conmovió a las redes sociales.

Read more »

América y Rayados, dispuestos a todo por hacerse de Denzell García, la joya del FC JuárezEl mediocampista de los Bravos ha tenido un gran rendimiento y proyección, lo que lo ha convertido en uno de los futbolistas jóvenes más buscados de México

Read more »

Alan Medina coloca a Efraín Juárez como el responsable de su gran nivelEl volante universitario considera estar en el mejor nivel de su carrera

Read more »

Antonio Sancho reitera su apoyo a Efraín Juárez en PumasAntonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, expresa su total respaldo a Efraín Juárez como técnico del equipo, destacando la unión del grupo y el estilo de juego. Sancho también se enfoca en revitalizar las fuerzas básicas y alcanzar el campeonato con canteranos.

Read more »

Jaime Juárez se registra como indígena para competir por consejería del INEJaime Juárez se registró como integrante de la comunidad indígena para competir por una consejería del INE, lo que generó cuestionamientos

Read more »