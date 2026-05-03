Jaime Munguía conquista el título supermediano de la AMB y David Benavidez noquea a Gilberto Ramírez en combates de alto impacto

Jaime Munguía se coronó como campeón supermediano de la AMB tras vencer por decisión unánime a su rival, mientras David Benavidez logró un nocaut contundente contra Gilberto Ramírez en un combate lleno de intensidad. Ambos boxeadores demostraron su dominio en el ring y enviaron un mensaje claro en sus respectivas divisiones.

Jaime Munguía volvió a colocarse entre los protagonistas de la división supermediana al conquistar el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo ( AMB ) tras vencer por decisión unánime a su rival, quien reconoció públicamente la evolución del tijuanense.

El combate, celebrado en un escenario lleno de expectativa, demostró la madurez y el dominio técnico de Munguía, quien desde el primer asalto impuso su estilo con inteligencia y precisión. El boxeador tijuanense aprovechó su alcance para controlar la distancia y castigar constantemente la zona hepática de su oponente, además de conectar golpes de poder que fueron desgastando a su rival con el paso de los asaltos.

Aunque su adversario, apodado 'El Toro', mostró resistencia y mantuvo la presión en varios episodios, el dominio táctico de Munguía fue evidente. Incluso en los momentos finales, cuando ambos intercambiaron golpes con intensidad, la ventaja del tijuanense ya era innegable. La presencia de Canelo Álvarez, quien ha sido un mentor clave en la carrera de Munguía, no pasó desapercibida, especialmente por la etapa de trabajo que el campeón ha vivido bajo su dirección.

Las tarjetas de los jueces confirmaron la superioridad del nuevo campeón con puntuaciones de 117-111, 119-109 y 120-108. Con este triunfo, Munguía elevó su récord a 46 victorias, 35 de ellas por nocaut, y envió un mensaje claro en la división supermediana de cara a los próximos grandes retos. Mientras tanto, en otro combate de alto impacto, David 'Monstruo' Benavidez se proclamó campeón de peso crucero tras noquear a Gilberto 'Zurdo' Ramírez en un enfrentamiento lleno de intensidad y poder.

El duelo entre Benavidez y Ramírez fue un espectáculo de boxeo, donde ambos demostraron su habilidad y resistencia. Para Ramírez, este combate representó una prueba clave en su carrera, ya que buscaba consolidarse como un referente en la división.

Sin embargo, Benavidez logró imponerse con un nocaut contundente, dejando claro su dominio en el ring. Este resultado refuerza la posición de Benavidez como uno de los boxeadores más peligrosos de su categoría y abre nuevas posibilidades para futuros combates de alto nivel





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