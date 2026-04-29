Jaime Munguía llega a Las Vegas listo para recuperar el título mundial

El boxeador tijuanense Jaime Munguía se prepara para enfrentar a Armando Toro Reséndiz en Las Vegas, con el objetivo de volver a ser campeón del mundo. La pelea será el 2 de mayo en la Arena T-Mobile y se transmitirá por Azteca Siete y sus plataformas digitales.

Jaime Munguía ha aterrizado en Las Vegas este martes 29 de abril, preparándose para un enfrentamiento crucial contra Armando Toro Reséndiz el sábado 2 de mayo en la emblemática Arena T-Mobile .

La llegada del boxeador tijuanense ha estado acompañada de declaraciones firmes sobre su intención de derrotar a su oponente nayarita y recuperar el título mundial. Munguía ostenta actualmente el título de monarca absoluto de la AMB desde el 1 de enero, tras la jubilación de Terence Crawford a finales de 2025.

Aunque nombres como Edgar Berlanga y Jermall Charlo también estaban en consideración, finalmente se concretó el acuerdo para que Reséndiz ponga en juego su cetro ante Munguía, convirtiendo este combate en un atractivo duelo de respaldo para la esperada contienda entre Beneavidez y Zurdo Ramírez. El ambiente en el MGM Grand Hotel, sede de la delegación de Munguía, era de optimismo y determinación.

Rodeado de su equipo y de su padre, el boxeador expresó su confianza en alcanzar nuevamente la cima del boxeo mundial.

“Si no muy contento de esta gran oportunidad y pues seguros de que vamos a ser campeones del mundo de nuevo. Estoy muy bien. Y ha sido pues un entrenamiento fuerte, con arduo trabajo y estamos contentos por eso”, declaró Munguía. El equipo de trabajo ha implementado cambios significativos en los últimos meses, enfocándose en perfeccionar todos los aspectos del juego de Munguía.

“Hemos cambiado mucho (en los últimos meses) y hemos trabajado en mejorar en todos los aspectos y pues vamos a estar listos”, añadió, demostrando la seriedad con la que se han preparado para este desafío. El apoyo de la afición mexicana es un factor clave para Munguía, quien envió un mensaje directo a sus seguidores: “A la afición le digo que muchas gracias. México ya tiene campeón del mundo, pero Tijuana va a tener a un nuevo campeón del mundo.

Saludos a todos”. Además del esperado enfrentamiento entre Munguía y Reséndiz, la cartelera del 2 de mayo en Las Vegas promete una noche llena de emociones y combates de alto nivel. La transmisión EN VIVO estará a cargo de Azteca Siete, aztecadeportes.com y su aplicación móvil, permitiendo a los aficionados disfrutar de cada round de la acción.

En otros resultados recientes, Julio César Chávez Jr. protagonizó una pelea intensa contra Jhon Caicedo en una función de Box Azteca, mientras que Jonathan Fierro sorprendió a todos con un impresionante nocaut en tan solo 19 segundos frente a Ernesto Murillo. También se revivieron combates como el de Marco Verde contra Alexander Moreno, Alex “Jaguar” Romero contra Leonel “Príncipe” Moreno, Euri Cedeño contra Michel Etoundi, y Camila Zamorano contra Claudia Ruiz, todos ellos demostrando la calidad y el espectáculo que ofrece el boxeo mexicano.

El enfrentamiento entre Jorge Ascanio y Víctor Albino también fue un punto culminante, con golpes contundentes y momentos de gran tensión. En otros deportes, los delanteros latinos están brillando en la MLS, con goles y actuaciones decisivas que marcan el inicio de la temporada.

Finalmente, Eduardo ‘Sugar’ Núñez se prepara para un combate unificatorio en Arizona contra el ‘Vaquero’ Navarrete, un duelo que promete ser otro atractivo para los amantes del boxeo





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