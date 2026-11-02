Jalisco aprueba presupuesto 2027 con 193 mil millones para infraestructura hídrica en Guadalajara

El estado de Jalisco asigna 193,640 millones de pesos para 2027, priorizando la crisis del agua en la ZMG y proyectos sociales como educación y salud.

El Congreso del estado de Jalisco recibió el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2027, el cual asciende a la cantidad de 193,640 millones de pesos. Este proyecto financiero fue presentado con el objetivo central de financiar las grandes obras hídricas que fueron comprometidas por el gobernador Pablo Lemus Navarro durante su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca atender de manera urgente y estructural la grave crisis de abastecimiento de agua potable que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Incremento presupuestal para infraestructura hídrica

Según los detalles del paquete económico presentado al Legislativo local, el rubro que presenta el mayor incremento porcentual entre las partidas prioritarias es el destinado a la infraestructura hídrica. La asignación propuesta para este fin asciende a 6,930 millones de pesos. Este monto representa un salto significativo en comparación con los 2,983 millones 740,000 pesos que fueron autorizados para el mismo concepto durante el año en curso. La diferencia entre ambas cifras se sitúa en casi 3,947 millones de pesos, lo que evidencia el compromiso financiero del estado con la recuperación del sistema de agua.

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El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, explicó detalladamente que el proyecto presupuestal incorpora la aportación estatal al acuerdo de inversión conjunta. Esta colaboración alcanza por más de 24,000 millones de pesos y está dirigida exclusivamente a la infraestructura hídrica regional. García Sotelo recordó la importancia del acuerdo que tuvo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, respecto a presentar una solución integral en el tema hídrico.

Compromiso a largo plazo con la ciudad

El funcionario estatal enfatizó que el problema del agua para la zona metropolitana de Guadalajara no se abordará solo a corto plazo. La estrategia gubernamental busca garantizar en el largo plazo, por un periodo de 70 años, el abasto, la distribución y la calidad del agua para todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Este horizonte de seguridad hídrica es fundamental para planificar el desarrollo urbano y demográfico de la región en las próximas décadas.

Para materializar ese acuerdo, cuyo ejercicio en infraestructura se desarrollará durante dos años, se han identificado obras clave. Entre los proyectos considerados se encuentran la modernización de la Planta Potabilizadora No.1 Miravalle, la construcción de colectores pluviales y obras de bypass. También se incluye el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, el programa Nidos de Lluvia, la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado y acciones de saneamiento del Río Santiago.

Redistribución hacia educación, salud y seguridad

Luis García Sotelo destacó que el proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 también contempla una redistribución del gasto hacia otras áreas críticas. Se priorizará la infraestructura, la educación y la salud, mientras se reducen las partidas destinadas al gasto corriente. El secretario señaló que están redireccionando y haciendo más significativo el gasto público en educación, salud, infraestructura y agua, insistiendo en que estos son los ejes prioritarios del gobierno estatal.

Adicionalmente, el paquete económico tiene una clara orientación social y busca atender las principales necesidades de la entidad. El secretario General de Gobierno, Carlos Arias Madrid, afirmó que esta es la intención principal con la propuesta financiera. Además del agua, el proyecto contempla un incremento del 17.3% en el presupuesto transversal para el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta partida alcanzaría los 50,503 millones de pesos, frente a los 43,027 millones de pesos aprobados en 2026.

Impacto en seguridad y posición financiera del estado

En el ámbito de la seguridad, se plantean 11,456 millones de pesos, lo que representa un 5.8% más que el presupuesto del presente ejercicio. En tanto, la inversión pública en general ascendería a 19,592 millones de pesos para proyectos de infraestructura en las distintas regiones del estado. Sobre la situación fiscal, García Sotelo aclaró que no está solicitando deuda en específico, como han sostenido los últimos dos años. El monto que paga el Estado para cubrir los compromisos de empréstitos anteriores va a disminuir, y hoy ya están por debajo del 2% debido a la reducción de obligaciones pasadas.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Jalisco, Luis Beas, valoró positivamente el paquete económico del próximo año. Sin embargo, afirmó que la responsabilidad financiera debe ir de la mano con mejorar la calidad de vida de las familias. Beas expresó la necesidad de atender sus necesidades y fortalecer la economía para generar más oportunidades de desarrollo. El dirigente patronal destacó que es necesario facilitar el acceso al financiamiento, capacitación, digitalización y cadenas de proveeduría para las empresas.

Beas abundó que apoyar el crecimiento del sector empresarial significa fortalecer el empleo formal y abrir oportunidades para más personas. El dirigente del sindicato patronal también llamó a que cada peso público se ejerza con transparencia, responsabilidad y visión de largo plazo. Esta llamada a la eficiencia en el gasto público coincide con la estrategia gubernamental de reorientar los recursos hacia servicios esenciales como el agua potable, la educación y la salud para garantizar el bienestar de la población jalisciense.