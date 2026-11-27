La Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el municipio de Guadalajara firmaron un acuerdo para capacitar funcionarios y brindar apoyo económico y emocional a menores huérfanos por hechos violentos en Jalisco.

La nueva unidad busca brindar apoyo integral a personas afectadas por delitos, incluidos menores que quedaron en orfandad por hechos violentos. Francisco Javier Juárez, acompañado del alcalde Job Gallardo, encabezó la firma del documento. Por su parte, el mandatario municipal dijo que no puede haber una estrategia de seguridad adecuada sin la atención de las víctimas y de las víctimas colaterales de un hecho violento. El comisionado señaló que el convenio contempla un intercambio de información, así como el diseño de políticas públicas enfocadas en apoyar a las víctimas y la capacitación de los funcionarios que entran en contacto con ellas.

Mecanismos de apoyo y capacitación institucional

El acuerdo implica que las instituciones cuenten con los programas, mecanismos y directrices que faciliten condiciones apropiadas, dignas, integrales y efectivas para que las víctimas se recuperen y se reincorporen a la vida social. El comisionado estatal señaló que ya cuenta con 35 unidades en igual número de municipios y que esperan llegar a 40 para el cierre de año. La implementación de estas estructuras busca garantizar que la atención no sea un proceso aislado, sino una red coordinada que aborde todas las dimensiones de la afectación.

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Enfoque en menores y redes de apoyo social

El objetivo es incorporar a las víctimas al tejido social y recuperar su proyecto de vida, trastocado por un hecho de alto impacto. El comisionado estatal señaló que es posible sacar a una víctima de los contextos hostiles que la rodean y aseguró que la educación es una de las herramientas fundamentales para lograr este propósito. Explicó que las víctimas reciben atención transversal con diferentes instituciones, como el INAEBA, el IECA, la UVEG y la Secretaría de las Juventudes. Con estas redes de apoyo se generan estructuras que no solo ayudan a niñas, niños y adolescentes, sino también a las víctimas que lo requieren.

Apoyo económico para familias de víctimas colaterales

El comisionado señaló que existe atención prioritaria para los menores que son víctimas colaterales de algún delito de alto impacto y que la complejidad de su situación requiere múltiples acciones. Uno de los primeros escenarios es que los menores quedan huérfanos y, en su mayoría, las abuelas se convierten en sus cuidadoras. Sin embargo, esto conlleva problemas económicos. Ante este panorama, la Comisión gestiona apoyos de aproximadamente 3 mil pesos mensuales para cada menor. En los casos en que los abuelos se quedan al frente de más menores, la suma incrementa mil 500 pesos más por cada uno.

Rehabilitación emocional y fondos especiales

"La gobernadora creó un fondo de niños, niñas, adolescentes, víctimas indirectas del delito de feminicidio y desaparición de sus madres", para que desarrollen alguna habilidad que les permita elaborar productos que puedan vender y así generar un ingreso extra. Sin embargo, Juárez también mencionó que uno de los aspectos principales de la atención a menores víctimas del delito es la rehabilitación emocional, pues estar inmersos en un duelo no natural rompe con su estructura emocional. El comisionado señaló que los menores reciben atención a través de talleres especializados para niños víctimas de la desaparición de sus padres o de homicidio, además de atención psicológica y acompañamiento hasta que se recuperen y continúen con su proyecto de vida. "Impulsamos para que ellos generen su recurso, los encaminemos a un proyecto de vida, tengan cubierto la salud, tengan cubierto la educación y aparte les damos el apoyo económico".