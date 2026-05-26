Jalisco implementará clases virtuales en junio 2026 durante los partidos del Mundial

La Secretaría de Educación de Jalisco estableció jornadas de educación a distancia el 18 y 26 de junio de 2026 en el Área Metropolitana de Guadalajara para minimizar los efectos de la Copa Mundial de Fútbol y mantener el calendario escolar sin cambios.

La Secretaría de Educación de Jalisco anunció que, en junio de 2026, se llevarán a cabo jornadas de clases virtuales en los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para evitar los trastornos de movilidad y los operativos de seguridad que se generarán durante los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Según el comunicado oficial, los días en que se activará esta modalidad son el jueves 18 y el viernes 26 de junio, fechas en que se jugarán encuentros en los estadios situados en territorio mexicano. En ambas jornadas, los planteles de la zona metropolitana trasladarán sus actividades académicas a plataformas digitales, mientras que las escuelas ubicadas fuera del AMG mantendrán la educación presencial.

La medida busca reducir el impacto en los traslados escolares, evitar congestiones de tráfico y garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente durante los desplazamientos masivos que se prevén por los aficionados que acudirán al estadio. La aclaración de la SEJ surgió después de que varios medios difundieran erróneamente que toda la entidad tendría clases virtuales en cuatro fechas distintas.

La autoridad educativa precisó que los ajustes logísticos responden a la necesidad de coordinar los servicios de transporte público, la vigilancia policial y los planes de contingencia vial que el gobierno estatal ha planificado para los días de partido. Además, la Secretaría reiteró que el calendario escolar se mantendrá según lo programado originalmente, sin adelantar el cierre del ciclo lectivo, a diferencia de la propuesta preliminar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que contemplaba terminar las actividades académicas el 5 de junio.

Los procesos de registro de calificaciones se llevarán a cabo del 19 al 26 de junio y se ofrecerá un taller intensivo para docentes los días 2 y 3 de julio, mientras que las actividades administrativas continuarán hasta julio. En el contexto de la organización del Mundial, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá, Jalisco implementará dispositivos especiales de movilidad y control vial para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad de los ciudadanos.

La Secretaría de Educación de Jalisco subrayó que la modalidad virtual es una medida preventiva que permitirá que los estudiantes continúen su aprendizaje sin interrupciones, mientras las autoridades deportivas y de seguridad gestionan los grandes desplazamientos de público. Esta decisión se suma a otras acciones del gobierno estatal, como la confirmación del depósito de pensiones del ISSSTE para junio de 2026 y la denuncia de gastos excesivos en los informes de labores de varios gobernadores, temas que también fueron abordados en el mismo comunicado





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