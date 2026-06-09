Jalisco impulsa las industrias creativas con ley pionera en México

Jalisco aprueba la primera ley en México para el desarrollo de industrias creativas, con financiamiento y consejo estatal.

El Congreso de Jalisco aprobó recientemente la Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas , convirtiendo a la entidad en la primera del país en contar con un marco normativo específico para la economía naranja .

Esta legislación, impulsada por la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, busca otorgar certeza jurídica, mecanismos de financiamiento y reconocimiento institucional a un sector que abarca desde la producción audiovisual hasta la gastronomía. Según Cárdenas, la ley representa un hito a nivel nacional y se perfila como una de las más completas en Latinoamérica, solo después de la colombiana.

El objetivo es integrar actividades basadas en la creatividad, la innovación y la propiedad intelectual en una estrategia de desarrollo económico que genere mayores oportunidades para emprendedores, artistas y desarrolladores. El sector creativo mexicano aportó 865 mil 682 millones de pesos al PIB nacional en 2024, equivalente al 2.8 por ciento, y empleó a 1.4 millones de personas.

Dentro de este ecosistema, las artesanías concentran el 18.4 por ciento de la actividad, seguidas por los contenidos digitales (18.1 por ciento), los medios audiovisuales (17.2 por ciento) y el diseño (14.5 por ciento). En Jalisco, operan 6 mil 764 unidades económicas vinculadas a estas industrias, que generan cerca del 3 por ciento del PIB estatal y 55 mil empleos.

La diputada destacó que el impacto real podría ser mayor debido al alto número de trabajadores independientes y esquemas de subcontratación. Como parte de la ley, se creará el Fondo Jalisco Creativo, un mecanismo financiero para respaldar proyectos estratégicos, formación de talento y adopción de tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial con criterios éticos. Cárdenas adelantó que buscarán una asignación inicial de al menos cinco millones de pesos para iniciar la implementación de inmediato.

También se establece el Consejo Estatal para el Fomento a las Industrias Creativas, integrado por sectores público, privado, académico y social, que coordinará políticas públicas. La legisladora enfatizó que Jalisco no solo produce tequila y mariachi, sino ideas, y que las ideas también generan empleo.

La entidad cuenta con activos estratégicos como su industria audiovisual, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y sectores emblemáticos como el tequila, la artesanía, el diseño, la moda, la animación, los videojuegos y la música tradicional. México, por su parte, se posiciona como una de las principales economías creativas de América Latina, con exportaciones de música, videojuegos, libros, cine y televisión.

Cárdenas señaló que la confianza en el potencial del sector se refleja en anuncios de inversión vinculados a la producción de contenidos y desarrollo tecnológico. La nueva ley busca aprovechar estos activos y fortalecer la economía creativa en todas las regiones del estado





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