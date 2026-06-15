Jalisco se prepara para la renegociación del T-MEC: reglas de origen, el principal desafío para la industria automotriz

La renegociación del T-MEC pone en alerta al sector automotriz de Jalisco. Autoridades y empresarios anticipan tensiones por las reglas de origen, mientras el gobierno estatal diseña una estrategia para fortalecer la cadena de suministro local y atraer proveedores clave.

La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC , se perfila como un evento crucial para la industria automotriz de Jalisco , uno de los sectores estratégicos más importantes de la entidad.

Autoridades estatales y líderes empresariales anticipan que las reglas de origen serán el punto focal de las discusiones, con posibles implicaciones profundas para la cadena de suministro local. Mientras el gobierno de Jalisco diseña una estrategia para mitigar los riesgos, especialistas advierten que Estados Unidos podría presionar para elevar el Valor de Contenido Regional de 72.5% a 82%, lo que representaría un desafío mayúsculo para toda la región norteamericana.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, ha señalado que su dependencia trabaja en un programa de exportación indirecta para integrar a más empresas jaliscienses en las cadenas de las armadoras instaladas en el estado. Este plan se enfoca en dos frentes: desarrollar proveedores locales que cumplan con los estándares internacionales y atraer empresas que cubran eslabones estratégicos que no pueden consolidarse en el corto plazo dentro de la región.

Durante la asamblea anual del Clúster Automotriz de Jalisco, Blanco destacó que las conversaciones con las empresas tractoras han reforzado la necesidad de elevar la integración de proveedores locales. Para ello, se impulsan programas de certificación y digitalización que eleven la competitividad de las pequeñas y medianas empresas interesadas en incorporarse a la cadena de suministro automotriz.

Por su parte, Rubén Reséndiz, expresidente y actual consejero del clúster, advirtió que uno de los escenarios más complejos sería que no se logre una renovación de largo plazo del acuerdo, lo que abriría la puerta a revisiones anuales. La industria automotriz requiere planes a largo plazo, mínimo a 10 años, y las revisiones anuales generarían una incertidumbre muy difícil de manejar.

Además, un incremento en el Valor de Contenido Regional (VCR) al 82% representaría un reto considerable para toda la cadena productiva de Norteamérica, incluyendo a los fabricantes estadounidenses, pues la proveeduría regional tardaría años en ajustarse. Cada pieza, de las 5,000 o 6,000 que componen un vehículo, debe cumplir estrictos controles de calidad, y desarrollar un proveedor lleva entre tres y cuatro años.

El sector automotriz en Jalisco es un pilar económico, con más de 300 empresas y una generación de miles de empleos directos e indirectos. La renegociación del T-MEC no solo afecta a los grandes fabricantes, sino también a una amplia red de pequeños y medianos proveedores que dependen de las reglas de origen para mantener su competitividad.

La incertidumbre podría frenar inversiones y proyectos de expansión, por lo que el gobierno estatal busca anticiparse con medidas que fortalezcan la cadena de suministro local. Cindy Blanco mencionó que se están identificando los eslabones más débiles de la cadena para atraer inversiones dirigidas a cubrir esas carencias.

Asimismo, se promueve la creación de parques industriales especializados y se facilitan trámites para nuevas empresas. El clúster automotriz, que celebra su noveno aniversario, ha sido un actor clave en la articulación de esfuerzos entre el sector privado y el gobierno. Rubén Reséndiz insistió en que la clave está en la preparación: diversificar mercados, mejorar la eficiencia y cumplir con los más altos estándares de calidad.

En este contexto, la renegociación del T-MEC se convierte en una oportunidad para repensar la industria y hacerla más resiliente. Aunque los desafíos son grandes, Jalisco tiene las bases para adaptarse y salir fortalecido. La colaboración entre todos los actores será fundamental para navegar este periodo de incertidumbre y asegurar que el sector automotriz continúe siendo un motor de desarrollo para la entidad





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