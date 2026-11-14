Jamaica contra México: Cuartos de Final Nations League Concacaf 2026

Rafa Márquez dirige a México ante Jamaica en cuartos de final de la Nations League. Transmisión gratis por Azteca 7 el 14 de noviembre en Estadio Nacional.

La Selección Mexicana y el equipo de Jamaica se enfrentarán este sábado 14 de noviembre de 2026 en un duelo de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El partido tiene como escenario el Estadio Nacional, conocido localmente como Independence Park, en Kingston. Este encuentro marca el debut oficial de Rafa Márquez como director técnico de la Selección en un torneo oficial tras su nombramiento reciente.

El Debut Oficial de Rafa Márquez

Rafa Márquez asume la titularidad en el banquillo mexicano con la obligación de conseguir su primera victoria en competiciones oficiales. Anteriormente, ha dirigido a la escuadra en cuatro partidos amistosos que han resultado en dos empates de 1-1 frente a Colombia y Perú, además de dos derrotas ante Estados Unidos por 0-3 y ante Chile por 0-2. La dirigencia y los hinchas buscan un cambio de tono inmediato para levantar la moral del conjunto nacional.

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La Selección Mexicana llega como el campeón defensor y cabezas de serie de la eliminatoria. Su objetivo es lograr el triunfo en suelo jamaiquino para llevar ventaja de cara al juego de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte de Monterrey. Una victoria en esta instancia no solo los acercaría a las semifinales del certamen, sino que también les aseguraría la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Posicionamiento Táctico y Estado de Jamaica

Jamaica arribó a esta instancia clasificándose como segundo lugar del Grupo B de la Liga A. Su desempeño en la fase de grupos fue sólido, acumulando 7 puntos en cuatro jornadas. El balance estadístico de los Reggae Boiz incluye dos victorias, un empate y una derrota, lo que les otorga confianza para intentar complicar el partido frente al favorito.

Los resultados específicos que llevaron a Jamaica a los cuartos de final muestran una evolución competitiva. Derrotaron a Guatemala con un marcador de 3-2, cayeron ante Honduras por 0-1, vencieron a El Salvador con un 2-0 limpio y empataron 1-1 nuevamente ante Honduras. Los locales buscarán aprovechar la ventaja de su cancha y el apoyo de su afición para neutralizar el talento individual del equipo mexicano.

Transmisión y Equipo de Narración

El partido entre Jamaica y México estará disponible totalmente en vivo y gratis a través del canal Azteca 7, así como en las aplicaciones Azteca Siete y Azteca en Vivo. La transmisión iniciará a las 18:50 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados pueden acceder al enlace de emisión directa mediante el link oficial proporcionado por el medio de comunicación.

La cobertura periodística y deportiva estará a cargo del equipo de TV Azteca Deportes. Participarán en la narración y análisis técnico Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Warrior Guerrero y David Medrano. Este grupo de comentaristas ofrecerá todos los detalles estratégicos y datos importantes del encuentro para la audiencia en México.

Condiciones Climáticas en Independence Park

El pronóstico para la fecha del encuentro en el Estadio Nacional indica condiciones cálidas y húmedas típicas del clima caribeño. El termómetro marcará 27 grados centígrados en el estadio durante el desarrollo del partido. La sensación térmica se elevará hasta los 31 grados centígrados debido a la alta humedad ambiental que se registrará en Kingston.

La humedad relativa en el ambiente alcanzará el 89%, lo que podría influir en el ritmo físico de los jugadores durante los noventa minutos. La probabilidad de lluvia se mantiene baja en un 10%, lo que permite presuponer un terreno de juego sin interrupciones por precipitaciones. Estas condiciones climáticas se mantendrán hasta el cierre de la serie en el Estadio Banorte el próximo martes 17 de noviembre de 2026.