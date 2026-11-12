Jamaica vs México: Historia y desafíos en cuartos de final de la Nations League

Análisis del histórico 18 años sin victorias de Jamaica sobre México en Kingston, la preparación de Rafael Márquez y los detalles clave para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Selección Mexicana de fútbol inicia una campaña crucial en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf con una visita a Kingston, Jamaica. Este enfrentamiento representa un desafío histórico y deportivo significativo, ya que la Selección de Jamaica enfrenta la pesada carga de no lograr una victoria sobre el Tricolor en su propia casa desde hace 18 años exactos. El cuadro jamaiquino busca desmentir esa racha negativa mientras los mexicanos intentan asegurar su lugar en la etapa final del torneo.

Récord Histórico de Victoria de Jamaica en 2008

La última vez que Jamaica logró vencer a México en Kingston fue el 11 de octubre de 2008, durante un partido oficial correspondiente a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2010. Este resultado específico permanece como el único antecedente de un encuentro entre ambas selecciones disputado en esta ciudad capitalina. En aquella jornada, los locales sorprendieron al equipo mexicano con un triunfo ajustado que definió la historia reciente de este clásico regional.

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Detalles del Gol de Ricardo Fuller en Kingston

La victoria de Jamaica en ese memorable partido de 2008 se selló con un único tanto anotado por Ricardo Fuller. Este delantero venció a la guardia del portero mexicano Oswaldo Sánchez al minuto 14′ del encuentro, marcando la diferencia en un duelo intenso. Ese gol resultó fundamental para el rumbo de las eliminatorias, aunque México mantuvo su ventaja en la tabla de posiciones. Al final de la competencia, la Selección de Honduras ocupó el primer lugar con 12 puntos, mientras que tanto los aztecas como los jamaiquinos cerraron con 10 puntos cada uno. La diferencia de goles favoreció finalmente a los mexicanos, permitiéndoles avanzar.

Preparación de Rafael Márquez y Convocatoria Oficial

La Selección Mexicana se encuentra actualmente en la fase de preparación para la Fecha FIFA, donde se enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este periodo internacional sirve como la prueba de fuego definitiva para el entrenador Rafael Márquez, quien debe optimizar la estrategia del equipo ante un rival que juega con ventaja local. El primer duelo se llevará a cabo como visitante en el territorio jamaiquino el 14 de noviembre, marcando el inicio de esta eliminatoria decisiva.

Rafael Márquez ha realizado una convocatoria técnica de 28 jugadores para disputar esta ronda de eliminación, buscando contar con el máximo rendimiento físico y táctico. La competición de la Liga de Naciones cierra el 17 de diciembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este cierre tendrá lugar en el estadio de los Rayados, donde la Selección Mexicana será local y buscará cerrar su campaña con triunfo. La etapa final en Monterrey representa la oportunidad ideal para que el Tricolor aproveche el apoyo de su afición en un escenario conocido.