James Cameron y la búsqueda de la Atlántida: Una exploración del mito más allá de la ficción

El documental 'El secreto de la Atlántida' de James Cameron se adentra en la leyenda de la ciudad perdida, combinando ciencia, historia y la característica visión cinematográfica del director.

Mi infancia estuvo marcada por las películas de Disney en VHS, y bien podría haberme imaginado como un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation'. En 'El secreto de la Atlántida ', James Cameron se sumerge en la búsqueda de un mito ancestral, entrelazando filosofía antigua, arqueología , geología y una dosis considerable de especulación histórica. Recordarlo es sencillo: proyectos colosales, obsesionados con la técnica, visualmente impresionantes y que transmiten la sensación de que al director le agrada enfrentarse a retos donde otros preferirían no aventurarse.

No le basta con narrar historias épicas; también posee la esencia de un explorador que lo ha conducido una y otra vez a las profundidades marinas, a documentales extremos y a expediciones que parecen diseñadas para alguien que trasciende los límites ordinarios. Pero incluso en una trayectoria repleta de caprichos monumentales, hubo una aventura que se desvió del camino habitual. No se trató de un navío hundido, ni de un planeta alienígena, ni de una máquina asesina llegada del futuro.

La premisa encaja a la perfección con la personalidad de Cameron: embarcarse en una búsqueda de proporciones épicas para desentrañar el enigma de la legendaria Atlántida, empleando los textos de Platón como una suerte de mapa del tesoro. En el documental de National Geographic, Cameron no se presenta como el descubridor que anuncia el hallazgo definitivo de Atlántida, sino que el documental se desenvuelve como una exhaustiva investigación llena de espectáculo. El director compara hipótesis, visita múltiples localizaciones y analiza diversas interpretaciones sobre lo que pudo haber inspirado a Platón.

La producción viaja por zonas del Mediterráneo, Grecia, Malta, Santorini, Cerdeña, el sur de España e incluso los Azores. Lo que distingue este proyecto en su filmografía es que traslada muchas de sus obsesiones habituales fuera del ámbito de la ficción. Cameron ha estado fascinado durante años por el océano, la tecnología submarina y las narrativas donde la exploración es tan crucial como la propia historia. Y lo más destacable es que el cineasta no participa solo en la investigación; científicos, arqueólogos e historiadores siguen pistas y teorías en diferentes puntos del mapa.

Existe también un rasgo muy característico de Cameron: la elección de un misterio que permanece sin una resolución completa. Atlántida no es solamente una ruina célebre ni una civilización perdida con coordenadas precisas, sino una idea fluida. Para algunos, Platón escribió una alegoría moral y política. Para otros, dejó indicios distorsionados de un desastre real ocurrido en la Antigüedad. Es ese terreno ambiguo el que permite, precisamente, lo que más le complace al director cuando se aleja de Hollywood: filmar el proceso de búsqueda, no solamente el objetivo final.

El foco no está en si James Cameron encontró o no la ciudad perdida. Radica en que el proyecto parece hecho a la medida de su personalidad creativa: descomunal, obsesivo, técnicamente ambicioso e incapaz de optar por el camino fácil. Mientras otros directores se conforman con revisitar antiguas franquicias, él optó por perseguir una leyenda que ha persistido durante siglos. 'Sigo entusiasmado': la mejor película de la historia del cine para James Cameron. No es ciencia ficción y tampoco acción. 'Tendrían que pagarme muchísimo dinero': por esto la estrella de 'Titanic', Kate Winslet, nunca quiso volver a trabajar con James Cameron





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