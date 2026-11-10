James Gunn y David Safran cesan en DC Studios tras reorganización de Skydance Media

Skydance confirma el fin de la gestión de James Gunn y David Safran en DC Studios. Ambos asumen roles creativos mientras Jeremy Latcham asume el liderazgo ejecutivo en 2026.

La empresa Skydance Media ha anunciado oficialmente el cese de James Gunn y David Safran como copresidentes de DC Studios. El comunicado se hizo público el 9 de noviembre, marcando el final de un periodo de cuatro años que comenzó en 2022. Durante este mandato, la dupla fue responsable de reorganizar la estrategia creativa de las adaptaciones de DC bajo la tutela de David Zaslav.

La reestructuración empresarial no implica un despido tradicional ni la cancelación de los proyectos existentes. En su lugar, ambos creadores abandonarán sus funciones ejecutivas para dedicarse exclusivamente a labores de producción y escritura. Esta transición garantiza la continuidad del universo cinematográfico mientras se ajusta la estructura de mando corporativo.

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Nuevo Liderazgo y Transición Ejecutiva

Jeremy Latcham será el encargado de asumir las riendas del estudio como presidente y director creativo. Su toma de posesión está formalmente programada para el 1 de diciembre de 2026. Este nombramiento se enmarca dentro de la integración de Warner Bros. Discovery tras su adquisición por parte de Skydance Media.

La operación de compraventa, completada el 6 de octubre, valoró a Warner Bros. Discovery en 111 mil millones de dólares. David Ellison liderará al grupo resultante junto a Ynon Kreiz. Bajo esta nueva organización, Dana Goldberg y Josh Greenstein supervisarán el negocio cinematográfico, sentando las bases para el futuro de las producciones de DC.

Reflexiones sobre la Gestión y Desgaste Corporativo

James Gunn ha compartido un mensaje detallado sobre su experiencia personal y profesional durante estos cuatro años. El director recordó su infancia en Manchester, Misuri, donde dibujaba cómics con personajes de DC, describiendo este puesto como el cumplimiento de una aspiración de juventud. Sin embargo, también describió el desgaste inherente a la naturaleza corporativa del cargo ejecutivo.

Gunn explicó que las obligaciones administrativas le restaron tiempos de descanso que disfrutaba cuando trabajaba únicamente como cineasta. Atribuyó a David Safran haber soportado gran parte de esa carga operacional. El cineasta expresó su alivio y emoción por volver a dedicarse exclusivamente a la creación de películas, tras valorar profundamente la amistad y colaboración con su socio creativo.

Impacto en Proyectos Pendientes y Futuro

Las producciones actuales de Gunn y Safran continúan su desarrollo sin interrupciones. La película Man of Tomorrow, escrita y dirigida por Gunn con producción de ambos, se encuentra en fase de posproducción. Su estreno está confirmado para el 9 de julio de 2027. La cinta continuará la narrativa de Clark Kent y Lex Luthor.

Además, Gunn reveló que ambos han aceptado un nuevo proyecto de DC sin título público. En la televisión, mantienen créditos ejecutivos en The People v. Gorilla Grodd, una serie de ocho episodios protagonizada por Skyler Gisondo y Jimmy Tatro, prevista para 2027. En cine, figuran como productores de una nueva entrega de Batman con Robert Pattinson, cuyo rodaje principal está siendo finalizado por Steven Soderbergh.