James Gunn y Peter Safran dejan la dirección de DC Studios

James Gunn y Peter Safran abandonan sus funciones ejecutivas en DC Studios tras los cambios de Skydance, y Jeremy Latcham asumirá el liderazgo el 1 de diciembre.

James Gunn y Peter Safran dejarán de dirigir DC Studios después de que Skydance confirmara el cambio en el liderazgo del estudio. El anuncio público se realizó el lunes 9, cuando la compañía informó que ambos dejarían sus funciones ejecutivas para dedicarse de tiempo completo a su trabajo creativo.

Según un nuevo reportaje, la decisión está vinculada a desacuerdos con la nueva administración y a cuestionamientos sobre el desempeño del estudio. Gunn y Safran conservarán lazos creativos con DC, aunque dejarán de decidir el rumbo de sus películas, series y producciones animadas.

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Cambios de autoridad en la estructura de DC Studios

La principal diferencia surgió en la estructura de autoridad del estudio. Según el reportaje, los contratos de Gunn y Safran establecían que ambos reportarían directamente al máximo responsable de la empresa, como ocurría con David Zaslav.

Bajo la nueva administración, ese vínculo correspondería a David Ellison. Dana Goldberg y Josh Greenstein, sin embargo, buscaban concentrar la supervisión cinematográfica dentro del grupo que ambos encabezan, lo que implicaba un nivel intermedio de control.

Desacuerdos con la nueva administración de Skydance

Gunn y Safran tenían la última palabra sobre películas, programas de televisión y animación. Una fuente citada por el reportaje sostuvo que los ejecutivos no estaban dispuestos a aceptar una estructura que redujera esa autonomía.

También habría existido fricción por el intercambio de información. Según el medio, los responsables de DC mostraban reservas o tardaban en compartir planes y material filmado con Goldberg y Greenstein.

Otra persona citada indicó que David Ellison no quería supervisar directamente DC ni dedicar tiempo a las disputas entre responsables de distintas divisiones. Ellison y Ynon Kreiz habrían visitado las oficinas de Gunn y Safran en Burbank para informarles que los planes habían cambiado.

El reportaje también menciona el desempeño de una de las películas del estudio, que recaudó 618 millones de dólares mundialmente y fue rentable. Aun así, según las fuentes, quedó por debajo de lo que Skydance buscaba en rendimiento y alcance cultural.

Jeremy Latcham asumirá el liderazgo el 1 de diciembre

Jeremy Latcham será el nuevo presidente y director creativo de DC Studios a partir del 1 de diciembre. De acuerdo con la información disponible, su nombramiento se preparaba incluso antes de que Gunn y Safran fueran notificados.

Una fuente situó el inicio de esas gestiones a comienzos del otoño y atribuyó el acercamiento a Josh Greenstein. Ambos tenían una relación profesional previa, pues coincidieron cuando Paramount distribuía Iron Man y Iron Man 2, y después trabajaron juntos en Spider-Man: De regreso a casa durante la etapa de Greenstein en Sony.

Latcham también había sido clave en la carrera de Gunn, ya que defendió su contratación para dirigir Guardianes de la Galaxia. Según el mismo reportaje, Greenstein y Latcham aún no habían hablado sobre el cambio de liderazgo cuando la noticia se hizo pública, aunque planeaban hacerlo por teléfono el lunes por la tarde.

Para Gunn, el cambio implica volver a centrarse en la escritura y la dirección. Gunn conserva los créditos de guionista, director y productor de Man of Tomorrow, que permanece en posproducción, y Safran también participa como productor. La película tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027.

En redes sociales, Gunn reconoció que extrañará a las personas de su entorno y su papel de guardián de grandes personajes, pero expresó alivio y entusiasmo por dedicarse exclusivamente al cine. Antes de los anuncios, el estudio ya había visto el éxito de Clayface, que superó los 100 millones de dólares mundiales con un presupuesto de 44 millones.