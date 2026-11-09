James Gunn y Peter Safran son reemplazados en DC Studios por Jeremy Latcham

Skydance anuncia el relevo en DC Studios tras el desempeño de Supergirl. Jeremy Latcham asume el liderazgo el 1 de diciembre de 2026 con proyectos pendientes.

La estructura de liderazgo en DC Studios experimenta un cambio drástico tras la confirmación oficial de la salida de sus actuales directores creativos. James Gunn y Peter Safran, figuras centrales en la reestructuración del universo cinematográfico de DC, dejarán sus cargos ejecutivos el 1 de diciembre de 2026. Este anuncio llega en un momento crítico para la división, marcado por la fusión corporativa y los resultados mixtos de sus últimas producciones teatrales.

Razones detrás del relevo ejecutivo en DC

La decisión de la nueva gerencia se fundamenta en la necesidad de reorientar la estrategia creativa tras un inicio de mandato complicado. Aunque la película Superman de David Corenswet y Rachel Brosnahan obtuvo un éxito financiero notable, recaudando más de 600 millones de dólares, el rendimiento posterior generó preocupación. La segunda entrega del nuevo universo, Supergirl, fue considerada un fracaso absoluto al generar apenas 126 millones de dólares en taquilla. Este desbalance financiero activó alarmas internas que culminaron con el anuncio del lunes 9 de noviembre de 2026.

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Jeremy Latcham, exejecutivo de Marvel Studios, asumirá la presidencia y la dirección creativa de DC Studios a partir de la fecha mencionada. Latcham llega con la experiencia de haber sentado las bases de lo que hoy conocemos como Universos Cinematográficos, modelos narrativos unificados que han demostrado su viabilidad en la industria. Su llegada representa un intento por estabilizar la división tras los cambios de poder derivados de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, que dio origen a la renovada Skydance.

Posiciones de los actores clave en la transición

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, defendió la decisión destacando el legado construido por el duo anterior. Según sus declaraciones, Gunn y Safran inauguraron una nueva era y crearon un catálogo del cual la compañía se siente orgullosa. Ellison agradó públicamente su pasión y compromiso con la legendaria marca, aunque reconoció la necesidad de una nueva dirección para entretener tanto a fans existentes como a nuevas generaciones.

Por su parte, Jeremy Latcham aceptó el reto con una actitud de profunda responsabilidad. En su comunicado oficial, el nuevo líder declaró que llevar al elenco de personajes de DC a la pantalla es una tarea que toma muy en serio. Latcham enfatizó su compromiso de presentar historias atemporales que resuenen con el público actual, aprovechando su experiencia previa en la gestión de propiedades intelectuales globales.

James Gunn, quien reconoció en una publicación personal haber enfrentado dificultades para equilibrar sus labores creativas y directivas, expresó sus sentimientos sobre el fin de esta etapa. A pesar de los retos, mantuvo un tono profesional, alineado con la narrativa corporativa de agradecimiento por la oportunidad de transformar una marca icónica durante los últimos cuatro años.

Impacto inmediato en la producción de cine y televisión

A pesar de su salida de los puestos directivos, tanto James Gunn como Peter Safran permanecerán involucrados en múltiples proyectos activos de la compañía. Esta medida busca garantizar la continuidad artística en producciones que ya han avanzado significativamente en su ciclo de vida. La estrategia de Skydance es asegurar que los estándares de calidad establecidos no se vean comprometidos durante la transición de mando.

El dúo continuará supervisando Superman: Man of Tomorrow, la secuela de la cinta de 2025. Esta segunda entrega ya concluyó su rodaje y se encuentra en la fase de postproducción, con un lanzamiento previsto para el próximo año. Su experiencia en la narrativa de Superman será crucial para mantener la coherencia con la película inaugural que sí logró el éxito comercial esperado.

Próximos pasos y proyecciones futuras de la franquicia

Además de la secuela de Superman, la dupla trabajará en The People vs. Gorilla Grodd, un spin-off televisivo centrado en el villano de The Flash. Este proyecto representa una extensión del universo hacia la pantalla pequeña, una estrategia que ha sido vital para la monetización de franquicias modernas. Mantener a los creadores originales en estas series ayudará a preservar la voz creativa inicial del proyecto.

También actuarán como productores ejecutivos de The Batman: Part II, la continuación directa de la aclamada cinta de 2022. Aunque esta producción tiene un tono más independiente, la supervisión de Gunn y Safran asegura una alineación con los valores generales de la marca. Una vez finalicen sus responsabilidades en estos proyectos actuales, se espera que regresen a tiempo completo a sus funciones creativas, libre de cargas administrativas.

El rendimiento de títulos como Clayface, que alcanzó rentabilidad con un presupuesto modesto de 40 millones de dólares y superó los 100 millones en taquilla, sugiere que el mercado sigue respondiendo a propuestas bien ejecutadas. La nueva dirección de Latcham deberá navegar este complejo panorama, donde el fracaso de Supergirl contrasta con el éxito de otras entradas, para definir el futuro a largo plazo de DC Studios bajo la nueva era de Skydance.