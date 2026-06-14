James McDonald será el nuevo fiscal del Distrito Sur de Nueva York, clave en casos contra Maduro y el Cártel de Sinaloa

El presidente de EE.UU. Nominó a James McDonald para dirigir la fiscalía federal de Nueva York, que sustituirá a Jay Clayton. McDonald tiene experiencia previa en la misma fiscalía y en regulación financiera, y asume en medio de casos de alto perfil como la acusación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya por vínculos con Los Chapitos, además del caso contra Nicolás Maduro y el exjefe antidrogas boliviano Maximiliano Dávila Pérez.

El Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías federales más prominentes de Estados Unidos, está a cargo de varios casos de alto impacto que involucran narcotráfico y crimen organizado .

Entre los más destacados se encuentra la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalados de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Este caso incluye claims sobre la intervención directa del grupo criminal en las elecciones de 2021, donde supuestamente se ordenó el robo de urnas, la intimidación y el secuestro de opositores, además de operar para asegurar la victoria electoral.

También se investiga al exjefe antidrogas boliviano Maximiliano Dávila Pérez, condenado a veinticinco años de prisión, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. La fiscalía ha manejado otros casos de resonancia mediática como el del rapero Sean Diddy Combs y el juicio federal de Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

La nominación de James McDonald como nuevo fiscal del Distrito Sur de Nueva York llega en un momento de intensa actividad judicial. McDonald, quien actualmente es socio del bufete Sullivan & Cromwell, tiene una trayectoria que incluye haber sido fiscal federal adjunto en este mismo distrito y director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU.

Su experiencia también abarca haber servido como asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y se destaca su formación como graduado distinguido de las facultades de derecho de la Universidad de Virginia y Harvard. El presidente de EE. UU. expresó confianza en McDonald, señalando que cuenta con el respeto de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y que colaborará de manera efectiva con ellos.

McDonald sustituirá a Jay Clayton, quien fue nominado para convertirse en el nuevo Director de Inteligencia Nacional del país. Clayton, durante su gestión, dejó una marca en la fiscalía con casos complejos que han tenido ramificaciones internacionales. La transición ocurre mientras la oficina del distrito continúa abordando investigaciones sensibles que tocanredes de narcotráfico trasnacional, corrupción de funcionarios públicos en el extranjero y crímenes de alto perfil en territorio estadounidense.

La llegada de McDonald es vista como una continuidad de la mano dura contra el crimen organizado, dada su experiencia previa en la propia fiscalía y en organismos de regulación financiera. Se espera que under su liderazgo se mantenga el ritmo de acusaciones contra líderes cartelares y figuras políticas vinculadas al narcotráfico, así como la prosecución de casos que involucran a celebridades y empresarios





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