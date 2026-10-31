Jane Austen y su legado en el cine romántico de época

Jane Austen conquistó el cine romántico de época con adaptaciones como Orgullo y Prejuicio y Sensatez y Sentimiento, historias que siguen vigentes por su retrato de la desigualdad femenina.

Desde 1811, cuando publicó su primera novela Sense and Sensibility de manera anónima, Jane Austen moldeó no solo la literatura inglesa, sino también la forma en que las mujeres perciben el amor romántico y las expectativas que tienen sobre este. Sus historias, aunque planteadas en un país y una época diferentes, siguen vigentes porque las mujeres aún experimentan desigualdades y situaciones que solo ellas pueden atravesar. Ese legado es la base de las numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas que continúan llevando su obra a nuevas generaciones.

Las protagonistas de Austen, como Elizabeth Bennet, Elinor y Marianne Dashwood o Anne Elliot, son personajes con virtudes y defectos, pues no son perfectas, pero logran enfrentar un mundo donde siempre están en desventaja. Se sienten más reales porque sus acciones y sentires son válidos en medio de querer hacer lo correcto, ver por el bienestar de sus familias y el de ellas mismas, así como perseguir lo que su corazón anhela.

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Adaptaciones que mantienen vigente a Jane Austen

La más reciente adaptación de la primera novela de Jane Austen, Sensatez y Sentimiento, busca compartir con una nueva generación los infortunios, tragedias y romances que envuelven a las hermanas Marianne y Elinor Dashwood. Esta producción presenta a Elinor Dashwood, interpretada por Daisy Edgar-Jones, y a Marianne Dashwood, a cargo de Esmé Creed-Miles, dos hermanas que junto a su madre y su hermana menor quedan desamparadas y prácticamente en la pobreza tras la muerte de su padre, quien por ley hereda todo a su primer hijo y medio hermano de las Dashwood, John Dashwood.

Teniendo que vivir con solo 500 libras al año, las Dashwood deben depender de la caridad y la benevolencia de otros. En medio de la incertidumbre que depara su futuro, Elinor conoce al apuesto, brillante y adinerado Edward Ferrars, hermano mayor de la esposa de John, con quien entabla una profunda conexión a la que se niega a admitir o nombrar como amor. Por otro lado, Marianne se encontrará en medio de dos amores, el Coronel Brandon y Willoughby, aunque parece más apegada a este último porque es un espíritu aventurero y apasionado como ella, aprenderá que la vida y el amor son inesperados.

Elinor y Marianne son polos opuestos que de igual modo se guardan un profundo cariño y confianza que a lo largo del filme va desvaneciéndose por sus respectivas perspectivas del amor, ya que una prefiere callarse cuando le rompen el corazón, mientras la otra está dispuesta a caminar bajo la lluvia y hacer toda una escena con tal de pedir explicaciones por la falta de tacto y respeto con la que la trataron y al amor que creía correspondido.

En este caso particular, el romance pasa a un segundo plano, a pesar de ser un tema central. Georgia Oakley y Diana Reid no lo presentan con la pasión, firmeza o singularidad con la que uno esperaría; ellas parecieran haber tomado el enfoque donde lo hacen presente, pero no lo llevan a un nivel donde el público quede enloquecido por los lentos avances entre Edward y Elinor o por cómo el coronel Brandon busca la felicidad de Marianne aunque no sea con él.

El cine de época y la esperanza del final feliz

Entonces, ¿por qué esta historia vuelve a ser adaptada? El último producto audiovisual respecto a la adaptación de esta novela fue la miniserie de la BBC estrenada en 2008. La miniserie logró contar en tres episodios la trágica transformación de las Dashwood, sus romances imprevistos y complicados, y la valiosa hermandad que une a Marianne y Elinor. Tanto la serie como la película muestran un equilibrio del mundo descrito por Austen y hacen sentir al público la emoción de tener un amor que pueda conquistarlo todo a pesar de tenerlo todo en contra. Es por esto mismo que la gente quiere seguir viendo adaptaciones de estas novelas, por la esperanza de un final feliz.

Aunque se han convertido en todo un clásico estos filmes o producciones de televisión, de igual manera se busca mantener vigente la obra de Austen con rostros más conocidos o contemporáneos para que las nuevas generaciones tengan un acercamiento al trabajo de la autora. Y aunque hay adaptaciones más destacadas y brillantes que otras, la de Georgia Oakley mantiene viva esa ilusión de vivir grandes aventuras y cambiar el rumbo de tu vida a algo mejor y maravilloso.

Orgullo y Prejuicio, la obra más conocida

Orgullo y Prejuicio fue la segunda novela publicada por Austen en 1813 y es considerada su obra más conocida, en parte por la adaptación de la BBC estrenada en 1995, que marcó a toda una generación por la tensión romántica, la fuerte química de los protagonistas, sus habilidosos diálogos y la estética de cada toma.

Ese fenómeno refleja cómo las historias de Austen siguen encontrando nuevas audiencias. Sus tramas, centradas en mujeres que deben navegar un mundo de desigualdades, dependencia económica y presión social, conservan una vigencia que explica por qué el cine romántico de época vuelve una y otra vez a su obra. La combinación de crítica social, humor y emoción ha permitido que Jane Austen permanezca como un referente claro del género y como una autora capaz de conectar con generaciones muy distintas.