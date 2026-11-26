Tennis Australia confirma que Jannik Sinner no participará en el Abierto de Australia 2027 debido a una cirugía en la rodilla derecha.

Los organizadores del primer Grand Slam del calendario 2027 han anunciado oficialmente que el tenista italiano Jannik Sinner no disputará el Abierto de Australia en enero. Esta decisión se debe a que el astro del tenis se encuentra en proceso de recuperación tras someterse recientemente a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha.

Confirmación oficial de la ausencia

Andrew Abdo, director general de Tennis Australia, confirmó mediante un comunicado que el equipo médico del jugador les informó sobre la imposibilidad de competir. El directivo destacó que, aunque Sinner disfruta de la competición en Melbourne, su prioridad actual es su salud y la recuperación completa de la lesión.

Also read Inés Gómez Mont queda fuera de custodia del ICE en EU; su proceso legal continúa abierto

Abdo expresó el deseo de ver al jugador pronto, asegurando que la organización le desea lo mejor en su recuperación y espera contar con su presencia para la edición de 2028. Este anuncio cierra las especulaciones sobre la participación del número uno del ranking, que llevaba sin competir desde julio del año pasado.

Detalles de la cirugía y el historial médico

Sinner informó el martes que había sido sometido a una operación calificada como menor en su rodilla derecha. Esta intervención era necesaria porque la lesión no respondió favorablemente a otros tratamientos previos. El tenista explicó durante una conferencia de prensa en Milán que respetar los protocolos médicos es fundamental para evitar problemas más graves.

El jugador italiano, de 25 años, señaló que apresurar el proceso de recuperación podría tener consecuencias negativas para su futuro deportivo. Su equipo de representación confirmó el mes pasado que seguiría un curso de tratamiento para la inflamación en la rodilla tras dar por terminada su campaña de 2026.

Impacto en el ranking y contexto competitivo

Esta ausencia prolongada llega justo después de que Sinner perdiera el número uno del ranking mundial ante Alexander Zverev. El tenista no disputa un torneo desde que revalidó su título de Wimbledon en julio, un triunfo que le permitió conquistar su quinto cetro de Grand Slam en individuales. La lesión ha interrumpido su racha de éxitos y su dominio en el circuito.

Se trata de la segunda larga ausencia de Sinner en dos años. La primera fue en 2025, cuando aceptó una suspensión de tres meses de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debido a un caso positivo. Este nuevo parón médico añade otra capa de complejidad a su temporada y a su preparación para los torneos venideros.

Historial en Melbourne y próximos pasos

El Abierto de Australia comenzará el 17 de enero en Melbourne Park, un recinto donde Sinner ha tenido un desempeño excepcional. En sus siete participaciones en este torneo, el italiano acumula un récord de 27 victorias y 5 derrotas, lo que representa un índice de éxito del 84%.

Sinner conquistó su primer título de Grand Slam en individuales en 2024 al vencer a Daniil Medvedev en cinco sets. Logró revalidar el campeonato en 2025 al ganar la final contra Zverev. Sin embargo, en las semifinales de 2026 cayó derrotado ante Novak Djokovic.

La cuenta oficial del Abierto de Australia en la plataforma X anticipó este anuncio, publicando un mensaje de despedida para el verano. El mensaje agradeció su presencia y deseó una pronta recuperación, confirmando que el jugador no aparecerá en Melbourne en enero. La atención ahora se centra en su vuelta a las canchas tras superar la intervención.