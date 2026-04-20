Japón en alerta máxima tras sismo de 7.5 y riesgo inminente de nuevo terremoto

Las autoridades japonesas emitieron avisos de evacuación y alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 7.5 en la costa de Sanriku, manteniendo una vigilancia estricta ante el riesgo de réplicas y posibles nuevos movimientos telúricos en el Anillo de Fuego.

Las autoridades meteorológicas de Japón elevaron este lunes el nivel de alerta en las regiones costeras del norte del país, tras advertir sobre el riesgo inminente de un terremoto de gran magnitud. Esta medida se tomó apenas unas horas después de que un fuerte sismo de magnitud 7.5 sacudiera la región, generando una alerta inmediata de tsunami que movilizó a los organismos de protección civil.

Según los reportes oficiales, el epicentro se localizó frente a las costas de Sanriku, a una profundidad aproximada de seis millas bajo el lecho marino. La sacudida fue de tal intensidad que los edificios más altos en Tokio, situados a cientos de millas de distancia, experimentaron oscilaciones perceptibles, lo que incrementó la preocupación entre la población y los servicios de emergencia. La Agencia Meteorológica de Japón confirmó la llegada de un tsunami de al menos 2.6 pies en el puerto de Kuji, en Iwate, y de 1.3 pies en áreas aledañas, instando a los residentes a evacuar hacia zonas elevadas de manera urgente. La gravedad de la situación obligó a las autoridades locales de la prefectura de Iwate a emitir órdenes de evacuación no vinculantes en once localidades distintas, subrayando la necesidad de alejarse de las orillas del mar y de los cauces de los ríos, donde el impacto de las olas puede ser impredecible y devastador. Además de las zonas más afectadas, se establecieron alertas preventivas para las costas de Aomori, Hokkaido, Miyagi y Fukushima. Los expertos han enfatizado que el riesgo de réplicas se mantendrá durante toda la semana, por lo que la vigilancia debe ser constante. Japón, reconocido mundialmente por su alta actividad sísmica al estar situado sobre cuatro placas tectónicas en el Anillo de Fuego del Pacífico, registra alrededor de 1,500 sismos anuales, lo que representa cerca del 18 por ciento de los terremotos globales. Aunque la mayoría de estos eventos son de baja intensidad, la geografía y la historia del país exigen una cultura de prevención permanente. La memoria colectiva del pueblo japonés sigue marcada por la tragedia del 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9.0 desencadenó un devastador tsunami que resultó en la pérdida de más de 22,000 vidas y forzó el desplazamiento de casi medio millón de personas. El desastre fue exacerbado por el accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi, cuyas consecuencias radioactivas obligaron a miles de habitantes a abandonar sus hogares de forma permanente. Hasta el día de hoy, alrededor de 26,000 personas no han podido regresar a sus lugares de origen, ya sea por las restricciones gubernamentales o por el temor persistente a la radiación en las zonas restringidas. Este nuevo evento sísmico ha reavivado el trauma y la cautela de una nación que, pese a su avanzada tecnología y sistemas de alerta temprana, vive en un estado de preparación constante frente a los caprichos de la naturaleza. Las autoridades continúan monitoreando cada movimiento telúrico con el objetivo de minimizar las pérdidas humanas y materiales, manteniendo los protocolos de seguridad activados ante cualquier posible agravamiento de la situación tectónica en el norte del archipiélago





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