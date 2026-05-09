Japan Club ha controversiada en las redes sociales al anunciar que requerirá pagar una entrada de 300 dólares exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses, mientras que los demás extranjeros, excepto los latinoamericanos, deberán pagar 20 dólares, y ellos únicamente 14 dólares. De acuerdo con la discoteca, ubicada en el barrio de Roma Norte, su medida forma parte de una protesta contra el encarecimiento debido a la masiva llegada de turistas estadounidenses y la escalada de tensiones entre México y Estados Unidos, a raíz de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.

Japan Club ha causado controversia en las redes sociales al anunciar que requerirá pagar una entrada de 300 dólares exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses , mientras que los extranjeros de fuera de América, excepto los latinoamericanos, deberán pagar 20 dólares, y ellos únicamente 14 dólares.

De acuerdo con la discoteca, ubicada en el barrio de Roma Norte, su medida forma parte de una protesta contra el encarecimiento debido a la masiva llegada de turistas estadounidenses y la escalada de tensiones entre México y Estados Unidos, a raíz de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump. Japan explica por qué aumentó su entrada para estadounidenses El dueño de Japan, Federico Crespo, asegura que las ganancias adicionales se han distribuido entre los trabajadores de la discoteca, visto lo anterior en la repercusión de la gentrificación, principalmente generada por estadounidenses, y el encarecimiento en alquileres y en el estilo de vida en la Ciudad de México.

Y es que tras la división de opiniones que generó su anuncio, Japan defendió su postura al asegurar que el salario mínimo en México es de 350 pesos al día, lo que equivale a aproximadamente 20 dólares, mientras que en Estados Unidos su salario por hora alcanza los 16 dólares, lo que equivale a 128 dólares al día, lo que ‘implica un día de trabajo para un mexicano y dos para un estadounidense’. En Estados Unidos, el salario mínimo puede variar en función del estado, y aunque hay estados con el salario mínimo más alto que llega a los 17.95 dólares por hora, hay otros que permanecen con el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora.

Ante amenazas y ataques en plataformas digitales por parte de simpatizantes de MAGA, Japan denunció la fijación de un recargo de 5 mil pesos por parte de norteamericanos. Los selflesses de Japan pidieron a sus seguidores que hagan reseñas positivas del negocio en Google Maps, luego de que presuntos simpatizantes de MAGA intentaran boicotear el negocio con una masiva cantidad de reseñas negativas.

Hasta el día de hoy, Japan tiene un total de 2 mil 428 reseñas de Google, con una puntuación de 4.7 sobre 5.0





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