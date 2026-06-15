JAPART lucha por mantener autonomía y servicio de agua en Rincón de Tamayo

El comité de agua potable JAPART enfrenta retos de financiación por falta de pago de usuarios y busca apoyo estatal y municipal para mantenimiento y proyectos como una planta de tratamiento, mientras defiende su operación autónoma.

El Comité de Agua Potable de Rincón de Tamayo, conocido como JAPART , ha enfrentado durante años desafíos significativos para mantener la autonomía operativa y financiera del servicio de agua en la comunidad.

Aunque la organización se estableció para gestionar de manera independiente la distribución de agua y el mantenimiento de la infraestructura, la falta de pago de los usuarios ha obligado a buscar apoyo externo, particularmente en lo que respecta al mantenimiento de líneas de drenaje y la prevención de afectaciones durante la temporada de lluvias. Se instó a los ciudadanos a realizar reportes sobre cualquier anomalía para mitigar riesgos, pero la esencia del comité sigue siendo operar con sus propios recursos, cubriendo desde los salarios del personal hasta la compra de maquinaria y la generación de ahorros para proyectos futuros.

Uno de los problemas centrales que enfrenta JAPART es la resistencia de un sector considerable de la población a pagar por el servicio, lo que limita sustancialmente los ingresos y obliga al comité a depender de协助 from the state and municipal governments. Esta situación contrasta con el objetivo original de autosuficiencia, ya que el modelo de gestión communal requiere de la cooperación de todos los usuarios para ser sostenible.

Los recursos recaudados deben destinarse a gastos operativos, mantenimiento de pozos y redes de agua y drenaje, y electricidad de los pozos, entre otras necesidades. La falta de cumplimiento no solo afecta el día a día, sino que también posterga iniciativas importantes como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

El proyecto de la planta de tratamiento, prometido originalmente con recursos de JUMAPA (la dependedencia municipal de agua), quedó condicionado a que este organismo mantuviera el control del servicio en Rincón de Tamayo. Esto generó un conflicto de intereses, pues JAPART busca preservar su autonomía, mientras que JUMAPA podría asumir la operación si no se garantiza la viabilidad económica del comité.

La planta es crucial para mejorar la calidad del agua y reducir el impacto ambiental, pero su ejecución se ha estancado por las disputas de competencia y la insuficiencia de fondos. La comunidad vive así una paradoja: mientras más se retrasa la infraestructura, mayor es la necesidad de un servicio eficiente, pero la falta de pago perpetúa el círculo vicioso de subfinanciación y dependencia externa.

El futuro del agua en Rincón de Tamayo dependerá, en gran medida, de la capacidad de reconciliar la gestión comunitaria con el cumplimiento ciudadano y el apoyo gubernamental estratégico





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