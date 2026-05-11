Jardine responsable del equilibrio emocional del equipo

El entrenador brasileño salió en defensa del capitán y manifestó sentirse representado por él. Aseguró sentirse orgulloso de la reacción de sus futbolistas en una serie plagada de polémica. Además, afirmó que transitará un momento de transición importante aunque superado el dolor, está convencido de que regresará pronto a competir por títulos y le mandará un mensaje optimista a la afición azulcrema.

Las Águilas quedaron fuera después de unaen el marcador global. En la vuelta, América logró levantarse de un 3-0 en contra y estuvo cerca de concretar una remontada histórica, pero el penal fallado por Pumas y América en la Liguilla del Clausura 2026.

Jardine aseguró que el América debió recibir todavía más penales. Estoy orgulloso por la postura de mi equipo, y sigo llorando porque en el primer partido eran tres penales y nos dieron dos. aunque reconoció el dolor por quedar fuera de la pelea por el título, el técnico destacó la reacción de sus futbolistas en una serie donde el equipo estuvo al borde del colapso y terminó compitiendo hasta el final. hay que saber ganar y perder, América sabe hacer ambas cosasEl estratega también resaltó la importancia que tuvieron los jóvenes formados en Coapa durante la eliminatoria.

América tiene un futuro con su canteraEl brasileño aceptó que el club atraviesa un momento de transición importante y dejó claro que todavía existe mucho trabajo por delante para reconstruir el proyecto. jugadores llegando, estamos en el camino. Cada club que vive situaciones similares es normalJardine incluso reconoció que el puesto de entrenador del América implica una presión constante y dejó abierta la posibilidad de analizar su continuidad junto a la directiva. siempre estás al servicio del dueño y del presidenteAdemás, confirmó que primero buscará descansar unos días antes de tomar decisiones importantes.

Jardine respaldó completamente a Henry Martín Uno de los momentos más dolorosos para América fue el penal fallado por Henry Martín, acción que pudo haber significado el pase a semifinales. Pese a ello, Jardine salió inmediatamente en defensa de su capitán y aseguró sentirse totalmente representado por él. Él pasó muchas dificultades, fue una persona que nunca bajó los brazos.

De mi parte va a tener todo mi apoyo, es de los mejores capitanes que he visto en mi vidaA pesar del golpe que significó la eliminación, el técnico insistió en que el fracaso forma parte del fútbol y se mostró convencido de que el América volverá pronto a competir por títulos. Finalmente, mandó un mensaje optimista para la afición azulcrema





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