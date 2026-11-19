El streamer JasonTheWeen perdió 11 horas de progreso en Grand Theft Auto 6 por un apagón accidental y sufrió un ataque de Swatting durante su transmisión de lanzamiento.

El creador de contenido JasonTheWeen sufrió una frustrante pérdida de más de 11 horas de progreso en Grand Theft Auto 6 tras apagar accidentalmente su PlayStation 5 durante su primera transmisión en vivo del juego. Este incidente, que ocurrió el día del lanzamiento global del título, puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de guardado automático ante cortes abruptos de energía.

El incidente de apagado accidental

JasonTheWeen, un youtuber con más de 1.3 millones de seguidores, se encontraba realizando un maratón de juego para presentar Grand Theft Auto 6 a su audiencia mundial. Durante la transmisión, la sesión se interrumpió sin previo aviso aparente, forzando un reinicio del dispositivo. El streamer confirmó más tarde que su pie golpeó por error el interruptor de un cable de extensión, cortando la energía al consola.

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Al recuperar el acceso al sistema, JasonTheWeen descubrió que la partida no había cargado en su último punto seguro. En lugar de continuar con la aventura en Vice City, el juego se reinició automáticamente al prólogo inicial, presentando al personaje Lucía Caminos en la cárcel. Este error técnico le costó más de 10 horas de trabajo y exploración acumulados.

Respuesta emocional y búsqueda de soluciones

La reacción inmediata de JasonTheWeen ante la pérdida masiva de datos fue visiblemente emocional, llegando a romper en llanto frente a su cámara. El creador de contenido intentó contactar a su equipo técnico y publicó solicitudes directas en sus redes sociales dirigidas a Sony, PlayStation y Rockstar Games para recuperar los archivos.

A pesar de sus esfuerzos por obtener ayuda oficial, JasonTheWeen no recibió ninguna respuesta de las empresas mencionadas. La comunidad de jugadores ha especulado que el archivo de guardado automático pudo corromperse por el corte repentino de corriente en el momento exacto de la sincronización, aunque no existe una confirmación técnica oficial de este escenario.

Teorías sobre la pérdida de datos

Grand Theft Auto 6, al igual que títulos anteriores de Rockstar Games, utiliza un sistema de guardado automático que registra el progreso tras completar misiones o eventos significativos. La hipótesis más aceptada por la comunidad es que JasonTheWeen apagó la consola justo cuando el motor del juego estaba escribiendo los datos de la sesión actual.

Este caso sirve como un recordatorio crítico sobre la importancia de utilizar manualmente múltiples ranuras de guardado para asegurar copias de respaldo. Los expertos sugieren que esta práctica es esencial para proteger el tiempo de inversión en videojuegos de mundo abierto complejos y de larga duración.

Ataque de Swatting durante la transmisión

A pesar de la tragedia técnica, el día de JasonTheWeen empeoró al convertirse en víctima de un ataque de Swatting. Mientras el streamer se lamentaba por la pérdida de progreso, se escucharon voces de autoridades en el fondo de su transmisión en vivo. Esta broma maliciosa implica hacer denuncias falsas para enviar patrullas a la ubicación de un transmisor.

Afortunadamente, el incidente de Swatting no escaló a una situación de violencia física, pero marcó un cierre traumático para el evento que debería haber sido una celebración del lanzamiento de Grand Theft Auto 6. El caso de JasonTheWeen destaca la doble vulnerabilidad a la que se enfrentan los creadores de contenido: los riesgos técnicos del software y las amenazas reales de seguridad personal en plataformas de streaming.