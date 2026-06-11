Javier Aguirre admite que algunos jugadores de México sintieron la presión en el debut mundialista ante Sudáfrica

El seleccionador mexicano analiza el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo, reconoce nerviosismo en algunos futbolistas y destaca áreas de mejora de cara al próximo encuentro.

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre , reconoció que algunos jugadores experimentaron nerviosismo durante el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica , lo que afectó su desempeño.

Aunque el resultado final fue un triunfo 2-0, Aguirre señaló que un marcador de 4-0 habría sido más satisfactorio para la afición. Explicó que tres futbolistas sufrieron calambres atribuidos más a la carga emocional que a factores físicos. Destacó que el escenario del debut, con la presión del público, generó inquietud en el equipo, pero con el tiempo lograron estabilizarse.

Sin embargo, criticó la falta de contundencia en el último tercio del campo, a pesar de tener posesión del balón. Aguirre enfatizó que la defensa se mantuvo sólida, pero la victoria podría haber sido más holgada con mayor precisión en las oportunidades creadas. Entre los jugadores que cumplieron, mencionó a Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes no mostraron signos de presión





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