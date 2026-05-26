Javier Aguirre anuncia lista final para Copa del Mundo 2026 y preparación de Selección Mexicana

Javier Aguirre, técnico del Vasco, dará a conocer la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 después del encuentro frente a la Selección de Australia. La Selección Mexicana debutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional. Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana.

Ya falta muy poco para el anuncio de la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. Ya son mínimas las dudas del Vasco y en pocos días se dará a conocer su lista final rumbo al Mundial 2026.

Será después del encuentro frente a la Selección de Australia. La Selección Mexicana debutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional. El 1 de junio, fecha límite para la FIFA, el Vasco Aguirre revelará el nombre de los 26 elegidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026.

Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana. Ya sólo restan dos partidos para la preparación de la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026.

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