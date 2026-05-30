Javier Aguirre asegura que todos los jugadores tendrán oportunidad de demostrar su calidad

El entrenador de la selección nacional, Javier Aguirre, aseguró que todos los jugadores que sean convocados para la lista final tendrán la oportunidad de demostrar su calidad y experiencia. A pesar de que algunos jugadores no han tenido los minutos que quisiera, Aguirre aseguró que los pondrá a trabajar a marchas forzadas para ponerlos en ritmo.

El entrenador de la selección nacional , Javier Aguirre , aseguró que todos los jugadores que sean convocados para la lista final tendrán la oportunidad de demostrar su calidad y experiencia.

En una conferencia de prensa, Aguirre respondió a las críticas de que preferiría llevar a jugadores que disputaron la temporada con un mejor ritmo de juego en lugar de futbolistas que militan en Europa pero no han tenido tanta participación con sus clubes en los últimos meses. El entrenador explicó que de los 26 jugadores que tendría para la lista final, solo dos considera que no tuvieron los minutos que ellos quisieran.

A pesar de esto, Aguirre aseguró que aunque no tuvieron los minutos que quisiera, solo esos dos fueron de menor minutaje en los últimos tres meses y los pondrá a trabajar a marchas forzadas para ponerlos en ritmo. Aguirre también destacó la calidad y experiencia de los jugadores que formarán parte de la lista final y aseguró que no hay ningún riesgo en llevar a estos jugadores a la competencia internacional





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