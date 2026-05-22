Javier Aguirre confirma que nadie tiene puesto seguro para el Mundial 2026 y pide cambios por partido de preparación

Javier Aguirre, seleccionador nacional, dio una conferencia de prensa previo al enfrentar a Ghana en Puebla y dejó claro que ninguno de los 55 futbolistas de la prelista tiene un puesto seguro para el Mundial 2026. También habló sobre la petición que le hizo al cuerpo técnico para el encuentro contra Ghana, en el que pedía varios cambios por ser un partido de preparación.

Javier Aguirre , seleccionador mexicano, dio una conferencia de prensa previo al enfrentar a Ghana en Puebla y dejó claro que ninguno de los 55 futbolistas de la prelista tiene un puesto seguro para el Mundial 2026 .

Además, dijo que los que no están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) también pueden ganarse un puesto para la Copa del Mundo, y que la lista está abierta todavía para los 26. También habló sobre la petición que le hizo al cuerpo técnico para el encuentro ante Ghana, en el que pedía varios cambios porque es un partido de preparación.

Además, reveló que Guillermo Martínez y Erik Lira estarán presentes en Ciudad Universitaria para celebrar con sus compañeros si su equipo, Pumas, llega a ser campeón en la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX





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