La experiencia y el carácter de Javier Aguirre han sido destacados como las principales razones para su elección como técnico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El torneo comenzó con una atmósfera festiva en la Ciudad de México, pero las madres buscadoras no dejaron de exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Javier Aguirre ha sido elegido como el técnico ideal para dirigir a la Selección Mexicana en su camino hacia el Mundial 2026 . Su experiencia en el banquillo y su capacidad para transmitir el carácter necesario a sus jugadores han sido destacadas como las principales razones para su elección.

Aguirre, conocido como el 'Vasco', ha dirigido a la Selección Mexicana en anteriores ocasiones y ha demostrado su habilidad para llevar al equipo al éxito. El Mundial 2026 comenzó con una atmósfera festiva en el Zócalo de la Ciudad de México, donde los aficionados celebraron el inicio del torneo con música y baile.

Sin embargo, la fiesta no impidió que las madres buscadoras se manifestaran frente al Estadio Ciudad de México para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos





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