Javier Ambrossi, Javier Calvo y Penélope Cruz en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes

Javier Ambrossi y Javier Calvo compiten por la Palma de Oro en su debut dentro del prestigioso certamen francés La actriz española Penélope Cruz llega a la proyección de la película"La Bola Negra" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. La actriz no dejó de mostrar muestras de cariño y apoyo a los Javis, quienes se dejaron ver emocionados y conscientes de la importancia del momento.

Javier Ambrossi y Javier Calvo compiten por la Palma de Oro en su debut dentro del prestigioso certamen francés La actriz española Penélope Cruz llega a la proyección de la película" La Bola Negra " en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes.

La actriz no dejó de mostrar muestras de cariño y apoyo a los Javis, quienes se dejaron ver emocionados y conscientes de la importancia del momento. Apostaron por esmóquines clásicos, siguiendo el protocolo del festival, aunque agregaron detalles personales con broches de piedras preciosas en sus chaquetas. Otra española que vivió su debut en el festival fue la directora de Espectáculos y Consejera de Morena, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros.

En otro tema, la actriz y hermana de Javier Ambrossi, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros. Otra española que vivió su debut en el festival fue la directora de Espectáculos y Consejera de Morena, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros. En otro tema, la actriz y hermana de Javier Ambrossi, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros.

En otro tema, la actriz y hermana de Javier Ambrossi, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros. En otro tema, la actriz y hermana de Javier Ambrossi, quien apareció con un vestido satinado en color blanco con detalles negros





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