Javier Corral confirma haber visto a su compañero senador y niega las acusaciones en su contra

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió con su compañero senador, Enrique Inzunza, después de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. Anuncio que su intención no es alterar los procesos electorales ni facilitar liée a las facciones del narcotráfico, y negó cualquier vínculo con "los Chapitos".

Horas después del difusión de la imagen, Javier Corral confirmó el encuentro mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. "Sí, fui a ver a mi compañero senador.

Estando en Mazatlán fui a escucharlo", escribió el exgobernador de Chihuahua. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público. El legislador agregó que Enrique Inzunza "está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones" y afirmó que "se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es".

Ocurre luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran, junto con otros exfuncionarios vinculados al gobierno de Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con la facción de "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa. La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril e incluye señalamientos relacionados con presuntas conspiraciones para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como delitos vinculados con armas de fuego.

Desde entonces, el senador morenista había reducido sus apariciones públicas y se ha ausentado de actividades presenciales en el Senado de la República. Donde negó lasaccusaciones en su contra y aseguró permanecer en Sinaloa.

"Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento", escribió entonces el legislador





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