Javier Hernández asegura que a muchos jugadores, por mucho menos de lo que ha logrado la Hormiga, te los quieren vender como el siguiente Messi

Javier Hernández aseguró que a muchos jugadores, por mucho menos de lo que ha logrado la Hormiga, te los quieren vender como el siguiente Messi. Con esa peculiar perspectiva de la vida que lo ha transformado en un personaje polarizante desde hace años, "Lo supe desde el día 1 y aunque digan cosas, lo dey que alguien más se está atreviendo a hacer, que es ‘no hay nada más en tu vida que el futbol’ y así es la Hormiga". "Tiene este ojo de goleador, que siempre lo será, pero tiene el ojo al detalle en muchas cosas y eso me encantó verlo en alguien fuera de mí, veo mucha similitud en eso. Chicharito no entiende que duden de la Hormiga para ir a Europa, su capacidad y la proyección que puede tener pronto, cuando a otros futbolistas se les ha puesto en las nubes con méritos menores. Aquí es donde ya no nos entendemos a todos. Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra. Ahora, tenemos un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos, y no queremos ponerlo en Europa, qué cagadoyo creo que vamos a tener a otro ídolo de México"

Javier Hernández aseguró que a muchos jugadores, por mucho menos de lo que ha logrado la Hormiga, te los quieren vender como el siguiente Messi .

Con esa peculiar perspectiva de la vida que lo ha transformado en un personaje polarizante desde hace años, "Lo supe desde el día 1 y aunque digan cosas, lo dey que alguien más se está atreviendo a hacer, que es ‘no hay nada más en tu vida que el futbol’ y así es la Hormiga".

"Tiene este ojo de goleador, que siempre lo será, pero tiene el ojo al detalle en muchas cosas y eso me encantó verlo en alguien fuera de mí, veo mucha similitud en eso. Chicharito no entiende que duden de la Hormiga para ir a Europa, su capacidad y la proyección que puede tener pronto, cuando a otros futbolistas se les ha puesto en las nubes con méritos menores. Aquí es donde ya no nos entendemos a todos.

Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra. Ahora, tenemos un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos, y no queremos ponerlo en Europa, qué cagadoyo creo que vamos a tener a otro ídolo de México", "Gerard Piqué Con esa peculiar perspectiva de la vida que lo ha transformado en un personaje polarizante desde hace años, "Lo supe desde el día 1 y aunque digan cosas, lo dey que alguien más se está atreviendo a hacer, que es ‘no hay nada más en tu vida que el futbol’ y así es la Hormiga".

"Tiene este ojo de goleador, que siempre lo será, pero tiene el ojo al detalle en muchas cosas y eso me encantó verlo en alguien fuera de mí, veo mucha similitud en eso. Chicharito no entiende que duden de la Hormiga para ir a Europa, su capacidad y la proyección que puede tener pronto, cuando a otros futbolistas se les ha puesto en las nubes con méritos menores. Aquí es donde ya no nos entendemos a todos.

Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra. Ahora, tenemos un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos, y no queremos ponerlo en Europa, qué cagadoyo creo que vamos a tener a otro ídolo de México", "

Con esa peculiar perspectiva de la vida que lo ha transformado en un personaje polarizante desde hace años, "Lo supe desde el día 1 y aunque digan cosas, lo dey que alguien más se está atreviendo a hacer, que es ‘no hay nada más en tu vida que el futbol’ y así es la Hormiga".

"Tiene este ojo de goleador, que siempre lo será, pero tiene el ojo al detalle en muchas cosas y eso me encantó verlo en alguien fuera de mí, veo mucha similitud en eso. Chicharito no entiende que duden de la Hormiga para ir a Europa, su capacidad y la proyección que puede tener pronto, cuando a otros futbolistas se les ha puesto en las nubes con méritos menores. Aquí es donde ya no nos entendemos a todos.

Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra. Ahora, tenemos un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos, y no queremos ponerlo en Europa, qué cagadoyo creo que vamos a tener a otro ídolo de México"





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