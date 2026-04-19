Javier Milei inicia su tercer viaje a Israel con una emotiva visita al Muro de los Lamentos

El presidente argentino Javier Milei aterrizó en Tel Aviv para su tercer viaje oficial a Israel, comenzando su agenda con una significativa y emotiva visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén, donde oró y recibió el apoyo de jóvenes y turistas. Su visita incluye reuniones clave con el primer ministro Netanyahu, la firma de acuerdos estratégicos y la posibilidad de oficializar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El presidente de Argentina, Javier Milei , ha iniciado su tercer viaje oficial a Israel desde que asumió el cargo, aterrizando en Tel Aviv. Su visita comenzó con una emotiva parada en el Muro de los Lamentos, un sitio de inmensa significancia espiritual para el judaísmo, ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Alrededor de las 12:30 hora local, el mandatario llegó a las proximidades del sagrado muro en vehículos diplomáticos. Tuvo acceso a una sección privada habilitada entre las áreas de rezo designadas para hombres y mujeres, un detalle que pudo ser presenciado por el equipo de EFE.

Durante su estancia en este lugar emblemático, el presidente Milei estuvo acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, junto a distinguidas autoridades religiosas judías y miembros de su delegación diplomática. El rabino Shmuel Rabinovitch, encargado del Muro de los Lamentos, fue quien le dio la bienvenida. Milei dedicó aproximadamente cinco minutos a la oración, manifestando una profunda emoción tras su conclusión. Posteriormente, intercambió abrazos con el embajador Wahnish y sostuvo una conversación con el rabino, quien le obsequió textos religiosos como recuerdo antes de su partida. La Oficina del Presidente compartió una imagen del momento en redes sociales, destacando la visita al Muro de los Lamentos y la presencia del embajador.

La llegada del presidente generó entusiasmo entre un grupo de unos treinta jóvenes argentinos, pertenecientes a una yeshivá o escuela religiosa judía, quienes lo recibieron con vítores de agradecimiento, consignas y cánticos, incluyendo referencias al próximo partido de fútbol entre River Plate y Boca Juniors. Varios turistas argentinos también se acercaron para expresarle su apoyo a su firme postura de hermandad con Israel. El mandatario interactuó brevemente con algunos ciudadanos israelíes, aunque optó por no realizar declaraciones a la prensa en ese momento.

La agenda de Milei en Israel es extensa y de gran relevancia diplomática. Para esta tarde, está programada una reunión crucial con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Se espera que durante este encuentro se firmen varios acuerdos de asociación estratégica y se emita una declaración conjunta que fortalecerá los lazos bilaterales. En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, sostendrá un encuentro con su homólogo israelí, el ministro de Exteriores Gideon Saar, para abordar temas de política exterior.

El domingo por la noche, el presidente Milei participará en la pregrabación de la ceremonia conmemorativa por el 78º Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, un evento que culminará con el tradicional encendido de antorchas. El lunes, la agenda continúa con la entrega del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, ubicada en Ramat Gan, donde también ofrecerá un discurso. Posteriormente, sostendrá una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog. La jornada incluirá una visita a la prestigiosa Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

El martes, el presidente argentino se reunirá con rabinos, visitará la emblemática Iglesia del Santo Sepulcro y participará en diversas actividades oficiales en el marco del Día de la Independencia de Israel, cuyos detalles aún no han sido especificados por la oficina presidencial. En el marco de esta visita, Milei recibirá la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil otorgada por Israel. Esta medalla se concede a aquellos que han demostrado una contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento y servicio.

Este nuevo viaje a Israel, que se extenderá por tres días, podría ser el escenario donde se oficialice la trascendental decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Actualmente, la sede diplomática argentina se encuentra en Herzliya, a las afueras de Tel Aviv. De concretarse el traslado, Milei seguiría los pasos del expresidente estadounidense Donald Trump, quien en 2018 ordenó el reubicación de la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel.

La medida de trasladar embajadas a Jerusalén es interpretada como un fuerte gesto de apoyo al control israelí sobre la totalidad de la ciudad. Es importante recordar que la parte oriental de Jerusalén permanece bajo ocupación israelí, considerada ilegal según el derecho internacional, mientras los palestinos la reclaman como capital de su futuro Estado. Desde antes de asumir su mandato, Javier Milei ha reafirmado su compromiso como un firme aliado de Israel, posicionándose junto a Estados Unidos como uno de sus principales socios en política exterior





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