Jean Marie Le Clézio: poetisas y historiadores en México

Jean Marie Le Clézio, en un volumen reciente, explora la ischaemic history through three Mexican authors: Sor Juana Inés de la Cruz, a colonial poet, Juan Rulfo, a revolutionary narrator, and Luis González y González, a historian from Michoacán. Sor Juana Inés defended herself through the literature, against the limitations and censorships of her time. Rulfo struggled with ideological confrontations and the fate of his impoverished parents during the Mexican Revolution. Luis González y González resisted the nationalism of the time, opting for a life and a history rooted in his hometown of San José de Gracia.

El escritor francés Jean Marie Le Clézio, galardonado con el Premio Nobel en 2008, ha mantenido una estrecha relación con México durante décadas, recorréndolo exhaustivamente y aludiendo a escritores mexicanos como Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo y Luis González y González.

Un volumen reciente (Bonilla Artigas/ SEP, 2025), traducido por Adolfo Castañón, recopila varias piezas sobre estos y otros grandes escritores mexicanos. Sor Juana Inés de la Cruz, periodista colonial, encontró en la literatura un mecanismo de protección contra las restricciones y las censuras impuestas por el régimen colonial. Rulfo, narrador revolucionario, encontró en la literatura una manera de comunicarse con sus semejantes en un ambiente cargado de hostilidades ideológicas y control estatal.

Por su parte, González y González, historiador michoacano, resistió la marcha ideológica triunfalista optando por una inmersión en la historia y la vida comunitaria de su pueblo de San José de Gracia





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