Jean-Paul Boëtius abandona América por racismo contra su hijo en México

El delantero francés Jean-Paul Boëtius reveló que dejó el Club América antes de tiempo debido al acoso racial sufrido por su hijo Dayde durante su estancia en la capital mexicana.

El delantero Jean-Paul Boëtius, actual jugador del Charlotte FC en la MLS, ha confirmado que su partida anticipada del Club América fue motivada por incidentes de racismo dirigidos a su hijo Dayde. Durante una entrevista con el diario estadounidense The Athletic, el futbolista francés detalló cómo estos episodios impactaron negativamente a su familia durante su estadía en México.

Denuncias de acoso racial hacia su hijo

Boëtius explicó que su hijo de siete años Dayde sufrió múltiples situaciones de acoso escolar basadas en el color de su piel. El futbolista relató que otros niños le dijeron cosas hirientes y se burlaban de su ropa, lo que generó un problema grave para la familia. "Mis hijos sufrieron varias cosas, no solo una vez, sino muchas", afirmó el atacante.

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Según declaró Boëtius, Dayde expresaba su rechazo a vestirse ciertas prendas porque los demás se reían de ellas. Al comprender que el motivo era el color de piel del niño, el padre le explicó que los comentarios no eran sobre él personalmente, sino sobre su raza. Esto llevó a que algunos niños no quisieran jugar con Dayde debido a este prejuicio.

Decisiones familiares sobre la permanencia en México

A pesar de que Boëtius consideró a México uno de los mejores lugares donde ha jugado y su familia se sentía bien allí, decidió cortar lazos con las Águilas antes de lo previsto. Tenía contrato vigente hasta 2027, pero priorizó proteger a sus hijos ante la situación vivida. No quería que aceptaran la discriminación como algo normal.

El futbolista señaló que si esto hubiera ocurrido en Francia o Arabia Saudita, tomaría exactamente la misma decisión de retirarse. Su objetivo principal era dar un paso al frente y tomar esta decisión difícil por el bienestar de su familia. Esta postura contrasta con su felicidad inicial al llegar al club de Coapa.

Rendimiento deportivo y lesiones en el equipo

Jean-Paul Boëtius llegó al América como un fichaje bomba en el verano de 2025, destacando rápidamente por su atractivo estilo de juego ante los aficionados. Debutó incluso anotando un gol ante el Atlas en sus primeros encuentros oficiales. Sin embargo, la adaptación a la altura capitalina resultó complicada para el atacante francés.

Las dificultades físicas llevaron a que sufriera varias lesiones, lo que impidió que tuviera la continuidad deseada durante su temporada. En el semestre jugado, terminó sin títulos y con un registro de tres goles en dieciséis partidos de todas las competencias. La combinación de problemas deportivos y sociales marcó su breve paso por el equipo mexicano.