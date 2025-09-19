Jeans Acampanados: La Tendencia Estrella para Otoño-Invierno 2025

Descubre cómo los jeans acampanados, un clásico reinventado, dominarán la moda en Otoño-Invierno 2025. Explora diferentes estilos, combinaciones con botines y consejos para lucir esta prenda icónica con elegancia y versatilidad.

Los jeans acampanados , esos icónicos pantalones que evocan décadas pasadas, se perfilan como la tendencia estrella para la temporada Otoño-Invierno 2025 . Tras su exitoso paso por el verano, donde conquistaron las calles y los armarios, ahora se preparan para cerrar el año con su inconfundible elegancia y versatilidad, convirtiéndose en un imprescindible del vestuario femenino. Su triunfo no es casualidad.

Desde que irrumpieron en escena, desafiando el reinado de los ajustados modelos skinny, provocaron una auténtica revolución en el mundo de la moda. Su influencia ha sido tal que sigue marcando la pauta en las colecciones de jeans para Otoño-Invierno 2025. Consolidaron su poder al obtener el visto bueno tanto de las generaciones más jóvenes como de aquellas que, en los años 2000, juraron no abandonar sus adorados vaqueros ajustados. La silueta acampanada es sumamente favorecedora y el secreto de estilo de figuras emblemáticas como Cher, Jane Birkin y, más recientemente, Margot Robbie. Esta temporada, los diseñadores y las expertas en moda nos ofrecen diversas propuestas para lucir esta prenda con estilo. La combinación con botines negros, un calzado que también marca tendencia en Otoño-Invierno 2025, se presenta como una de las opciones más elegantes y versátiles. La unión de estos dos elementos evoca una alianza tan antigua como la moda misma, transportándonos directamente a la década de los 70, pero adaptada a las tendencias actuales. Analizamos algunas ideas clave para integrar los jeans acampanados en tu armario, asegurando looks impecables para cualquier ocasión. Una de las propuestas más destacadas es la combinación de jeans acampanados con botines negros. Siguiendo la estela del street style, que ya nos enseñó a combinar los jeans rectos con chaquetas de los 90, se adapta esta fórmula a los vaqueros del momento. Dado que los jeans acampanados son ajustados hasta la rodilla y luego se ensanchan, lo ideal es equilibrar la silueta con una chaqueta de corte oversize que caiga por debajo de la cadera. Unos botines negros de punta afilada que asomen discretamente bajo el bajo del pantalón estilizarán la figura sin resultar demasiado formales. Los vaqueros acampanados oscuros se han convertido en un básico de armario, aptos para lucir de lunes a domingo, tanto en la oficina como en planes informales o reuniones sociales. Las expertas en moda sugieren optar por modelos clásicos en azul oscuro, con un ajuste semi-holgado que ofrezca una alternativa más refinada a los modelos baggy. El look se completa con botines vaqueros, un cinturón delgado y una camiseta blanca, creando un uniforme infalible. Otra opción interesante son los jeans acampanados grises, que adoptan tonalidades intermedias para elevar la casualidad de la mezclilla sin caer en la formalidad. Siguiendo el ejemplo de marcas como Chloé y A.W.A.K.E. Mode, se apuesta por un calzado refinado que aporte altura, combinándolo con una chaqueta llamativa. La clave reside en elegir prendas en tonos neutros, donde las texturas y siluetas se encarguen de transmitir la elegancia más chic. Para aquellas que buscan un look más arreglado, los jeans acampanados con corte ceñido y ruedo sutilmente ampliado son la elección perfecta. La caída del pantalón debe llegar justo al empeine de unos botines negros de tacón, evitando que rocen el suelo. Combinarlos con una chaqueta de hombreras en color marrón completará un outfit sofisticado y sin esfuerzo. Por último, para un estilo más boho con toques formales y modernos, los vaqueros acampanados en lavado oscuro, de tiro medio y caída relajada son ideales. Combinados con una blusa con cuello camisero y una chaqueta de ante en color café, esta propuesta se complementa con botas negras de punta cuadrada y tacón grueso, un calzado que fusiona nostalgia y elegancia discreta. En definitiva, los jeans acampanados se reinventan para la temporada Otoño-Invierno 2025, ofreciendo una amplia gama de posibilidades para adaptarse a todos los estilos y ocasiones. Desde looks casuales hasta propuestas más sofisticadas, esta prenda icónica promete ser la estrella indiscutible de la temporada





VogueMexico

