Jeep presenta el Wrangler Scrambler SRT Concept, una pickup todoterreno de alto rendimiento

La división SRT Performance de Stellantis revela el Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept, un vehículo que fusiona la herencia del CJ-8 con ingeniería de carreras para ofrecer máxima potencia y versatilidad en terrenos extremos.

La división SRT Performance presentó oficialmente el Jeep® Wrangler Scrambler SRT Concept en la Ciudad de México, revelando una reinterpretación audaz del legendario Jeep CJ-8 Scrambler. Este concepto combina la capacidad de manejo al aire libre con la versatilidad de una pickup y la auténtica capacidad todoterreno de la marca, todo ello bajo la inconfundible personalidad de SRT.

Innovación técnica con Casey Currie

El Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept es una máquina diseñada específicamente para el desierto, concebida para rodar a alta velocidad y superar ampliamente los límites de un vehículo Jeep de producción convencional. La unidad cuenta con una suspensión delantera independiente de diseño exclusivo y largo recorrido, desarrollada conjuntamente con el campeón de carreras todoterreno Casey Currie. Esta innovación amplía las posibilidades de rendimiento mediante mayor precisión en la dirección, mejor control de las ruedas y más estabilidad a alta velocidad en terrenos exigentes.

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Asimismo, el vehículo incorpora un eje trasero inspirado en los Trophy Truck, junto con un paquete de rines reforzados y componentes basados en la experiencia de las carreras en el desierto. Estos elementos refuerzan la resistencia y la durabilidad que exige un tren motriz tan potente. La arquitectura de la suspensión evoluciona a partir del sistema presentado en el Jeep Striker Concept y fue validada en competencia cuando Currie ganó su clase en la NORRA 500 al volante de su Jeep JT "Striker" personalizado.

Diseño funcional y silueta distintiva

Partiendo del chasis de un Jeep Wrangler, los diseñadores e ingenieros transformaron el concepto desde el pilar A hacia atrás. Las puertas más largas, la carrocería trasera a la medida, una batea integrada, una compuerta trasera rediseñada, unas extensiones de salpicaderas exclusivas y una jaula antivuelco estructural crean una silueta reconocible al instante, distinta a la de cualquier otro vehículo Jeep anterior. En la parte delantera, una interpretación moderna del diseño sharknose de Jeep toma elementos del JT y de las pickups clásicas de la marca, lo que le da una identidad más contundente y orientada a las pickups.

La pintura naranja Punk'n, los rines beadlock pintados en bronce y los detalles específicos de SRT completan su llamativa presencia, lista para el sendero. La batea integrada y su protector aplicado por aspersión hacen de la funcionalidad un elemento central del diseño, mientras que la mayor anchura, la suspensión elevada y los neumáticos todoterreno de gran tamaño comunican visualmente su desempeño y su capacidad desde cualquier ángulo. El Scrambler SRT Concept se diseñó desde el principio en torno a la versatilidad, permitiendo transformar rápidamente el vehículo para transportar pasajeros o carga gracias a su sistema de asientos traseros a la medida.

Legado SRT y visión de futuro

El Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept reúne la herencia de Jeep, la adaptabilidad y una agresiva visión de ingeniería SRT en una nueva expresión de libertad todoterreno. Rinde homenaje al Scrambler original no recreándolo, sino imaginando hasta dónde podría llevarse su fórmula rompedora si la potencia de un motor V8, los componentes pensados en carreras en el desierto y la capacidad de desempeño de SRT pudieran funcionar sin restricciones.

Street and Racing Technology (SRT) es la división de alto desempeño de Stellantis, enfocada en impulsar la ingeniería de alto desempeño en áreas como el tren motriz, la dinámica vehicular, la aerodinámica y la tecnología. La división desarrolla los vehículos de producción de la serie SRT y las piezas de desempeño Direct Connection, y gestiona las actividades de automovilismo deportivo de la compañía en Norteamérica. La misión de SRT es reunir talento de ingeniería de élite, acelerar la innovación en desempeño y desarrollar tecnologías para calle y pista que lleven más allá los límites de la potencia, la precisión y la conexión del conductor para las marcas Dodge, Jeep y Ram.