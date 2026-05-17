jefa de Gobierno de la Ciudad de México apoya la construcción de ciudades que promueven la paz y los derechos

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, asistió al Foro Urbano Mundial celebrado en Bakú y lanzó un llamado a la acción global. Explorar nuevas formas de construir ciudades enfocadas en la protección de las mujeres, la niñez y las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y generar un nuevo movimiento contra la guerra. Participar en el 'WUF13' permite compartir cómo la Ciudad de México impulsa soluciones que ponen el bienestar de las personas en el centro para transformar la manera en que vivimos las ciudades.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , exhorta a la acción global para promover la construcción de ciudades que promuevan la paz y la construcción de derechos.

Al participar en el Foro Urbano Mundial celebrado en Bakú, con el lema 'WUF13: Construyendo ciudades que construyen el bienestar', la jefa de gobierno afirmó que los gobiernos locales deben crear leyes que se opongan a los intereses de los sectores 'poderosos'. Los gobiernos locales son fundamentales para el bienestar de las personas y la construcción de la paz, por lo que Clara Brugada Molina desafió a los gobiernos locales a trabajar juntos y a construir un nuevo movimiento contra la guerra.

La Ciudad de México se comprometió a ser la sede de la décima cuarta edición del Foro Urbano Mundial en 2028, y garantizó la acogida de los participantes con los brazos abiertos





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