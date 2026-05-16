Jefa de Gobierno de la Ciudad de México entrega la estafeta como sede del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat 2028

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, viajó a Bakú, Azerbaiyán, para recibir la estafeta como sede del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat 2028. En Bakú, la mandataria sostendrá encuentros con representantes de gobiernos locales, academia y organizaciones sociales para fortalecer la cooperación internacional en materia de desarrollo urbano sostenible.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, viajó a Bakú, Azerbaiyán, para entregar la estafeta como sede del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat 2028.

La visitadas sostendrá encuentros con representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, academia y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de desarrollo urbano sostenible. La morenista impulsará discusiones sobre la crisis climática, el derecho a la vivienda, las ciudades cuidadoras y feministas, la reconstrucción democrática desde lo local y el combate a la desigualdad





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