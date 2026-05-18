Jefas de Gobierno de Guadalajara y Ciudad de México presentan ciudades cuidadoras para reducir desigualdades y exclusión

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado durante el Foro Urbano Mundial para crear ciudades cuidadoras, enfocadas en proteger y mejorar el bienestar de las mujeres, las infancias y los grupos históricamente olvidados y excluidos. A modo de ejemplo, mostró la experiencia en la Ciudad de México con las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) y los servicios de cuidados como la instalación de Casas de las 3R de los Cuidados, comedores públicos, lavanderías comunitarias y casas de día para adultos mayores.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado para crear ciudades cuidadoras durante su participación en el Foro Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés), realizado en Azerbaiyán por ONU-Hábitat.

La mandataria puso como ejemplo la experiencia en la Ciudad de México con las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), la instalación de las Casas de las 3R de los Cuidados –que incluyen comedores públicos, lavanderías comunitarias y casa de día para adultos mayores– así como los servicios de cuidados.

"Construir Centros de Cuidado Infantil, comedores comunitarios, lavanderías públicas, Casas de Día, espacios de atención para personas mayores significa poner por primera vez a las mujeres en el centro del desarrollo urbano de nuestras ciudades y metrópolis.





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