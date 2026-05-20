Jeff Bezos, el fundador de Amazon, apoyó la inversión de la empresa en un documental sobre Melania Trump, aunque la crítica sugirió un bajo rendimiento en las salas y sospechas de una maniobra política. También rechazó la versión de que la película fuera parte de una maniobra política y señaló que tanto Amazon como la oficina de la primera dama la han negado.

Jeff Bezos defiende documental de Melania Trump pese a fracaso en taquilla: 'Fue una buena decisión comercial' Jeff Bezos , el fundador de Amazon , respaldó la inversión hecha por la empresa en un documental sobre la primera dama de Estados Unidos Melania Trump , pese a su pobre rendimiento en salas y las sospechas de una posible maniobra política.

Según Bezos, el proyecto tuvo éxito en las plataformas de streaming, en su versión para Prime Video, donde ocupó el séptimo lugar en las listas de la semana y recibió 230 millones de minutos vistos según Nielsen. Sin embargo, Bezos negó haber participado en la decisión de invertir en la película, y rechazó que fuera una maniobra política. Dijo que tanto Amazon como la oficina de la primera dama negaron haber tenido participación alguna.

Sebastian Stan, que interpreta a Steve Rogers en la saga de Los Vengadores y a Bucky Barnes en el universo de Marvel, también rechazó la versión de la compra de influencia, lamentando el estado actual del mundo y específicamente el de Estados Unidos. Meryl Streep, una actriz nominada a ocho Óscars y ganadora en tres ocasiones, criticó a Melania Trump por intercambiar sus chaquetas y llevársela durante una visita a un centro de detención de niños migrantes en un acto público.

Pedro Almodóvar, un director y guionista español ganador del Goya y de la BAFTA, criticó los Premios Óscar 2026, señalando que ‘no hubo suficientes protestas’ contra los conflictos armados en Gaza o contra Donald Trump. Ian McKellen, que ha interpretado a Gandalf en los 'Títulos de la Trinchera' y a otros personajes de Tolkien, reveló que Alec Guinness sugirió a McKellen que no mencionara sus derechos como persona LGBT+ en público porqueigungs impropio en un actor.

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