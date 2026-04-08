Jeff Shell deja Paramount en medio de batalla legal y posibles adquisiciones

El ejecutivo de medios Jeff Shell deja su cargo en Paramount, en medio de una demanda por fraude y la posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance. La salida se produce tras una investigación y una serie de acusaciones relacionadas con la divulgación de información y acuerdos financieros.

El experimentado ejecutivo de medios Jeff Shell deja Paramount , en una decisión que se produce en medio de una compleja batalla legal y los esfuerzos continuos de la empresa propiedad de Skydance por adquirir a su rival de Hollywood, Warner Bros. Discovery . Paramount confirmó este miércoles que Shell había “optado por hacer la transición” desde su cargo como presidente de la compañía y miembro de la junta directiva.

La empresa comunicó que su junta directiva revisó las acusaciones presentadas en una reciente demanda, en la que se alegaba que Shell había infringido ciertas normativas de divulgación de valores, pero no encontró evidencia de tal infracción. A pesar de esto, Paramount indicó que el ejecutivo había decidido enfocarse en el litigio en curso. “PSKY agradece las múltiples contribuciones del Sr. Shell y haber contado con él como un asesor valioso”, manifestó Paramount en un comunicado. La empresa no especificó inmediatamente quién sucederá a Shell como presidente.\El mes pasado, Jeff Shell fue demandado por fraude por un individuo llamado R.J. Cipriani, quien argumentó que proporcionó al ejecutivo de Paramount 18 meses de servicios de comunicación de crisis entre 2024 y 2026 sin recibir ninguna compensación. A cambio de estos servicios, Cipriani afirmó que Shell inicialmente le había prometido ayudarlo a desarrollar una versión en inglés de un programa en español que ya se transmitía en Roku, pero que no cumplió con esa promesa. Su demanda del 9 de marzo, presentada en California, alegó que ahora se le deben 150 millones de dólares. Cipriani también acusó a Shell de compartir información no pública y comentarios relacionados con la alianza de Paramount con la Ultimate Fighting Championship y la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery, lo cual, según su demanda, violó regulaciones federales sobre valores. Jeff Shell presentó una contrademanda, acusando a Cipriani de difamación y extorsión, describiéndolo como un “chantaje” para obtener un “pago masivo” por servicios que, según él, no solicitó. Asimismo, negó las alegaciones de que había compartido información confidencial sobre los acuerdos de Paramount con la UFC y Warner. La batalla legal se ha intensificado desde entonces. Cipriani posteriormente agregó a Paramount, al director ejecutivo David Ellison y a otros líderes de la empresa a su demanda. Paramount declaró el miércoles que “responderá en el proceso a las acusaciones frívolas e infundadas” presentadas contra la compañía y los miembros de la junta mencionados. Los representantes legales de Shell se abstuvieron de hacer más comentarios.\Esta no es la primera vez que Shell abandona abruptamente un alto cargo corporativo. Shell dimitió en 2023 como director ejecutivo de NBCUniversal debido a una relación inapropiada con una empleada de la empresa, tras una investigación de Comcast, la matriz de NBC. Shell trabajó estrechamente con Ellison durante la adquisición de Paramount por parte de Skydance, que se finalizó en agosto pasado. Desde entonces, la compañía ha puesto su mirada en una adquisición aún mayor: Warner, en una compra por 81 mil millones de dólares que podría remodelar drásticamente Hollywood y el panorama mediático en general. Después de meses de una prolongada (y en ocasiones hostil) disputa con Netflix por el gigante de Hollywood, los directivos de Paramount y Warner llegaron a un acuerdo que los accionistas votarán el 23 de abril. Los reguladores continúan revisando este acuerdo





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