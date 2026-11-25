Jennifer Barreto de Puerto Rico es la nueva Miss Universo 2025, derrotando a las finalistas en el Coliseo José Miguel Agrelot. La corona regresa a Latinoamérica tras 19 años.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se ha consagrado como la nueva Miss Universo, asegurando la victoria en la gran final del certamen que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Este triunfo marca un hito significativo al devolver la prestigiosa corona a Latinoamérica, interrumpiendo una sequía de títulos que se extendía desde la última victoria de la isla en el año 2006.

Barreto superó a un exigente grupo de competidoras durante la noche de coronación, destacándose como la sucesora directa de Fátima Bosch, quien actualmente ostenta el título. La ganadora se impuso entre las candidatas que lideraron el top cinco de la final, incluyendo a Clara Vegas de Venezuela, Melissa Nuñez de República Dominicana, Bean Millan-Windorski de Filipinas y Giorgia Waddington de Nueva Zelanda.

Also read Jennifer Barreto, modelo puertorriqueña, es la primera madre en ganar Miss Universo 2026

Detalles del evento en el Coliseo José Miguel Agrelot

El evento se desarrolló en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, uno de los recintos más emblemáticos del país, donde se celebró la ansiada final del concurso. La presentación contó con la participación de las cinco finalistas que lograron clasificarse, cada una trayendo consigo una narrativa única que las llevó a los puestos más altos de la competencia.

La victoria de Barreto representa la quinta corona de Miss Universo en la historia de Puerto Rico. Este logro reafirma el fuerte legado de la isla en los concursos de belleza internacionales. La última vez que Puerto Rico obtuvo la corona fue en el año 2006, cuando Zuleyka Rivera se llevó el título, dejando un vacío de 19 años antes de este nuevo triunfo.

El perfil académico y profesional de Jennifer Barreto

Jennifer Barreto, nacida el 17 de diciembre de 1998, llega a la final con una trayectoria académica y profesional robusta que complementa su presencia en el escenario. A sus 27 años, además de su labor como modelo, posee una licenciatura en psicología de la investigación y cuenta con dos maestrías en trabajo social clínico y psicología.

Su experiencia laboral incluye un periodo en el Departamento de Guerra de Estados Unidos, lo que demuestra su compromiso con el servicio público y la disciplina. Estas credenciales la diferencian dentro del concurso, añadiendo una capa de profundidad a su perfil como reina de belleza moderna y capacitada.

Antecedentes y preparación para Miss Universo

La preparación de Barreto para el certamen internacional comenzó hace apenas un año, lo que indica una concentración intensa y dedicada en las últimas etapas. El camino hacia la corona global se consolidó en junio de 2026, cuando obtuvo el título nacional de Miss Puerto Rico, convirtiéndose en la representante oficial del país.

Su vida personal está marcada por un equilibrio entre su rol público y su responsabilidad familiar. Barreto está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, un sargento del Ejército de Estados Unidos originario de Puerto Rico. Además, es madre de una niña de siete años, una realidad que enfrenta con la fortaleza que caracteriza a su personalidad.

Impacto inmediato y sucesión del título

Con esta victoria, el título pasa oficialmente de manos de Fátima Bosch, la mexicana que ganó la edición anterior, hacia Jennifer Barreto. La transferencia de poder simbólico establece a Puerto Rico como la nación anfitriona de la próxima edición o el referente cultural a seguir durante el año de reinado.

La presencia de representantes de Venezuela, República Dominicana, Filipinas y Nueva Zelanda en el top cinco refleja la competencia global del evento. Sin embargo, el éxito de Barreto resalta la fortaleza de las delegaciones latinoamericanas, reafirmando la región como un pilar fundamental en la historia del concurso de belleza más prestigioso del mundo.